Зеленський заявив, що КНДР відправила до Росії 30–50 тисяч військових

Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

У середу, 16 вересня, президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю японському телеканалу NHK у своїй президентській резиденції в Києві. Під час розмови він розповів про участь військових КНДР у війні проти України, російську допомогу Північній Кореї, роль Китаю у війні та можливості військово-технічної співпраці України з Японією.

Про це повідомили NHK, передає Новини.LIVE.

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Як військових КНДР готують у Росії

За словами Володимира Зеленського, Росія фактично створила для Північної Кореї можливість підготувати своїх військових у реальних бойових умовах.

"Росія дала їм можливість отримати досвід реальних бойових дій і пройти підготовку. Не на цифровому симуляторі, а в реальному житті", — сказав президент.

Зеленський зазначив, що для Північної Кореї це не було дорого. Військові могли приїхати до Росії, пройти підготовку, отримати практичний досвід і повернутися назад.

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Окремо президент згадав їхню участь у Курській операції.

"Без значних втрат, за винятком того, коли вони вирішили безпосередньо вступити з нами в бій під час Курської операції", — зазначив він.

Після цього, за словами Зеленського, північнокорейські військові відмовилися від заходу на територію України, щоб не зазнавати великих втрат.

Чому дрони КНДР є проблемою для України

Президент також заявив, що військові КНДР продовжують отримувати практичні навички, зокрема у сфері безпілотників.

"Вони навчаються, працюють із дронами та операторами дронів, тренуються з ними", — сказав Зеленський.

Він вважає, що така підготовка створює проблему не лише для України.

"Це велика проблема, тим більше для безпеки в Тихоокеанському регіоні", — заявив президент.

Зеленський розповів про північнокорейські ракети

Під час інтерв’ю Зеленський також розповів про зброю, яку Росія використовує у війні проти України.

"Я бачив реальну ракету північнокорейського виробництва в Україні. Китайських ракет я не бачив", - сказав він.

Водночас президент заявив, що китайські технології потрапляють до Росії. Йдеться, зокрема, про обладнання, яке використовують російські військові.

Зеленський припустив, що разом з обладнанням до РФ можуть надходити фахівці та технології з Китаю.

Зеленський заявив про вплив Китаю на Росію

"Я не бачу, щоб Китай тиснув на Росію з метою припинення війни. Я ніколи цього не бачив", — сказав Зеленський.

Водночас він наголосив, що Китай має значний вплив на Росію. Зеленський згадав санкції, тіньовий флот, а також обмеження у доступі РФ до енергетичних і банківських систем.

"Звісно, Китай може знайти спосіб підштовхнути Путіна до переговорів. Я впевнений. Але вони цього не зробили", — заявив президент.

Зеленський також пояснив, що під словом "підтримка" має на увазі не лише пряме постачання зброї. За його словами, йдеться про більшу відкритість Китаю до Росії та більшу готовність допомагати їй.

Україна хоче розвивати мілтек-співпрацю з Японією

Окремою темою розмови стала співпраця України та Японії в оборонній сфері. Зеленський заявив, що Київ зацікавлений у розвитку контактів як між урядами, так і між приватними компаніями.

"Безумовно, ми дуже хочемо побудувати мілтек-співпрацю між Україною та Японією. Як на рівні урядів (G2G), так і на рівні бізнесу (B2B), адже зараз понад 70% оборонної промисловості України - це приватний сектор", — сказав він.

За словами президента, співпраця може стосуватися не лише озброєння. Серед напрямів він назвав моніторинг морської обстановки, розвідку, розмінування, протиповітряну оборону та кібербезпеку.

"Я вважаю, що ми можемо бути корисними одне одному. Ми хотіли укласти Drone Deal із Японією", — зазначив Зеленський.

Він додав, що рішення щодо можливого постачання оборонного обладнання залежить від японської сторони.

Що відомо про ракети КНДР у Росії

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Росія суттєво наростила інтенсивність обстрілів України північнокорейськими балістичними ракетами KN-23 та KN-24. Так до російського міста Воронежа вже перекинуто щонайменше один ракетний підрозділ КНДР із шістьма пусковими установками та 120 ракетами. Оскільки ППО України наразі безсиле перед балістикою, для відбиття таких атак Україні необхідна хоча б 5% частка американських ракет Patriot.

Також Новини.LIVE писали, що Президент США Дональд Трамп доручив своїм помічникам опрацювати можливість особистої зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином уже цієї осені. Одним із можливих місць для переговорів може стати Китай, де в листопаді відбудеться саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.