Тихий: Україна і Південна Корея по-різному трактували конфіденційність

Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: МЗС України

Україна та Південна Корея намагаються врегулювати непорозуміння, яке виникло через різне трактування домовленостей щодо конфіденційності. Наразі сторони працюють через закриті дипломатичні канали, а додаткових публічних коментарів на цьому етапі намагаються уникати.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, інформує Новини.LIVE.

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Україна та Південна Корея працюють над врегулюванням ситуації

За словами Тихого, між сторонами триває активна робота закритими дипломатичними каналами. Він наголосив, що додаткові публічні заяви можуть завадити дипломатичному врегулюванню ситуації.

Також Тихий додав, що Україна не хоче загострювати ситуацію, яка, за його словами, не потрібна ні Києву, ні Південній Кореї.

"Коментар, який я вам можу зараз дати, він загальний і спрямований на те, щоби не загострювати далі цю суперечку, яка точно не потрібна ні нам, ні республіці Кореї", — пояснив речник.

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Що відомо про передачу військовополонених КНДР

Речник МЗС нагадав, що в січні 2025 року Сили оборони України взяли в полон двох військових підрозділів КНДР, які брали участь у бойових діях у складі Збройних сил Російської Федерації.

За словами Тихого, після цього корейська сторона через різні канали зверталася до України щодо передачі цих осіб як своїх співгромадян. Українські компетентні органи здійснили необхідні юридичні та логістичні заходи для передачі двох північнокорейських військовополонених до Південної Кореї.

У МЗС зазначили, що це було зроблено на підставі письмового волевиявлення цих осіб, а також з урахуванням двосторонніх відносин і домовленостей на рівні глав держав.

"Ми вважаємо, що Україна зробила жест доброї волі і дружній крок по відношенню до Республіки Кореї, позитивно відреагувавши на запит корейських партнерів щодо передачі цих двох осіб", — сказав Тихий.

Причиною суперечки назвали конфіденційність

За словами речника МЗС, причиною обміну критичними публічними заявами між сторонами стала різниця у трактуванні домовленостей щодо режиму конфіденційності.

Що відомо про конфлікт між Україною та Південною Кореєю

Раніше Новини.LIVE писали, що виступ українського президента в ООН викликав обурення в уряді Південної Кореї. Президент республіки заявив, що розголошення даних про переданих Сеулу військових КНДР є порушенням попередніх домовленостей, яке загрожує нацбезпеці країни та може вартувати життів полоненим та їхнім сім'ям.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Південна Корея отримала від України вибаченнями через розголошення інформації про передачу двох військовополонених КНДР до Сеула. Проте у корейському уряді заявили, що вибачення української сторони є недостатніми.