Георгій Тихий: Росія завдала ударів по суднах у зоні Болгарії

Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: МЗС

Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що Україна не має сумнівів, що удари по суднах у болгарській економічній зоні Чорного моря завдала Росія. Київ від початку ситуації підтримує контакт із Болгарією, обмінюється розвідувальними даними та офіційно підтвердив, що не проводив операцій у цій частині моря.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, інформує Новини.LIVE.

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Україна підтримує контакт із Болгарією

За словами Тихого, після появи інформації про атаку українська сторона одразу почала контактувати з Болгарією. Зокрема, взаємодія відбувається на рівні Міністерства закордонних справ та посольства України в Софії.

"Як тільки почала розкриватися ця історія, ми були в контакті одразу з болгарською стороною. Зокрема, і на рівні Міністерства закордонних справ, і на рівні нашого посольства в Софії, яке контактувало з болгарською стороною. Ми передавали всі наші дані, які ми маємо, зокрема, і дані для наших військових. І звісно, від них отримували теж дані, які їм вдалося зʼясувати", — зазначив Тихий.

Водночас речник МЗС наголосив, що Україна офіційно підтвердила, що жодних операцій у цій частині Чорного моря вона не проводила.

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"Саме зараз немає жодних сумнівів, що це російські удари. Україна, як ви знаєте, офіційно підтвердила, що не проводила жодних операцій в тій частині", — додав Георгій Тихий.

Тихий заявив про удари РФ по українських суднах і зерну

Тихий зазначив, що для України зрозумілий ширший політичний контекст подій. За його словами, Росія атакує українські судна та зерно, створюючи загрозу для продовольчої безпеки.

"Путін б'є по продовольчій безпеці, б'є про українських суднах, б'є по зерну, ну і б'є по, насправді, найбільш незахищеним і вразливим людям в країнах Африки, Близького Сходу, Азії, Латинської Америки, які спраждають через ненадходження українського зерна", — підкреслив речник.

Тихий додав, що атаки Росії по кораблях потребують не лише дипломатичного засудження, а й реальної відповіді.

"Нагадаю, що Україна надає продовольству понад 400 мільйонів людей у світі. Вчора ми бачили, як все одно Путін наказує бити по кораблях, в тому числі виключно в економічну зону Болгарії. Мені здається, що це вже хамство і наглість, яка має отримувати відповідь, нарешті, а не просто засудження", — підсумував Георгій Тихий.

Раніше Новини.LIVE писали, що угорська сторона, так само як і Україна, наразі виконує свою частину домовленостей. За словами речника МЗС, Київ планує поступово рухатися до відкриття переговорних кластерів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що причиною обміну критичними публічними заявами між Україною та Південною Кореєю стала різниця у трактуванні домовленостей щодо режиму конфіденційності. Наразі сторони працюють через закриті дипломатичні канали, а додаткових публічних коментарів на цьому етапі намагаються уникати.