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Главная Новости дня В Краматорске 33 погибших: в двух городах приостановлено движение транспорта

В Краматорске 33 погибших: в двух городах приостановлено движение транспорта

Ua ru
8 октября 2026 13:09
Краматорск после атаки РФ: число погибших возросло до 33 человек
В Краматорске погибли 33 человека. Фото: ГСЧС Украины

В Краматорске Донецкой области количество погибших в результате российской атаки возросло до 33 человек, еще 18 человек пострадали. На фоне резкого ухудшения ситуации с безопасностью в Краматорске и соседнем Славянске местные власти также приняли решение остановить работу общественного транспорта.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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