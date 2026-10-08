Краматорск после атаки РФ: число погибших возросло до 33 человек

В Краматорске погибли 33 человека. Фото: ГСЧС Украины

В Краматорске Донецкой области количество погибших в результате российской атаки возросло до 33 человек, еще 18 человек пострадали. На фоне резкого ухудшения ситуации с безопасностью в Краматорске и соседнем Славянске местные власти также приняли решение остановить работу общественного транспорта.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Украины.

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