Краматорск после атаки РФ: число погибших возросло до 33 человек

В Краматорске 33 погибших: в двух городах приостановлено движение транспорта
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8 октября 2026 13:09
В Краматорске погибли 33 человека. Фото: ГСЧС Украины
В Краматорске Донецкой области количество погибших в результате российской атаки возросло до 33 человек, еще 18 человек пострадали. На фоне резкого ухудшения ситуации с безопасностью в Краматорске и соседнем Славянске местные власти также приняли решение остановить работу общественного транспорта.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Украины.
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