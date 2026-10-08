Будет ответ: Зеленский отреагировал на удар РФ по Краматорску

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по Краматорску. Он заявил, что атака РФ не останется без ответа. В результате удара погибли по меньшей мере 33 человека, еще 18 получили ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в четверг, 8 октября.

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Зеленский об ударе РФ по Краматорску

Владимир Зеленский отметил, что врачи сейчас борются за жизнь людей после российского удара по Краматорску. На момент заявления президента было известно, что 30 человек погибли, однако позже в ГСЧС сообщили, что число жертв возросло до 33 человек.

Глава государства отметил, что российская бомба фактически попала в два маршрутных автобуса. Из-за тяжести полученных травм часть погибших до сих пор не удалось опознать.

Украинский лидер выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также сообщил, что в результате этого удара ещё 18 человек получили ранения, а жилые дома и автомобили были повреждены:

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"Мои соболезнования всем родным и близким. Всего ещё 18 человек ранены в результате этого удара. Повреждены также жилые дома, автомобили".

Президент подчеркнул, что российская атака на Краматорск не останется без ответа. По его словам, Россия пытается разрушить всю жизнь на Донбассе, поэтому мир должен жестко реагировать на такие действия.

Зеленский отметил, что международная реакция должна соответствовать тяжести последствий российской агрессии и количеству смертей, которые она принесла.

"Этот удар не останется без нашего ответа. Россия пытается разрушить всю жизнь на Донбассе, и нужно, чтобы мир отреагировал на это. Реагировал жестко — именно так, как россияне этого заслуживают за все смерти, которые они принесли. Вечная память погибшим", — подчеркнул глава государства.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в Краматорске число погибших и пострадавших в результате российского удара продолжает расти — уже известно о более чем 30 жертвах. Из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Краматорске и Славянске решили приостановить движение общественного транспорта.

Новини.LIVE писали, что российские войска утром 8 октября нанесли удар по Краматорску в Донецкой области. В результате атаки есть погибшие и раненые, на месте попадания сгорела маршрутка. Местные власти призвали гражданское население Донецкой области выехать в более безопасные регионы.