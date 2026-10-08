У Запоріжжі встановлюють перше підземне мобільне укриття в Україні

Підземне укриття в Заопріжжі. Фото ілюстративне: zprz.city

У Запоріжжі облаштовують перше в Україні підземне мобільне укриття. Експериментальну конструкцію встановлюють у густонаселеній частині міста, а відкрити її планують не пізніше 20 жовтня. За словами Семікіна, у Запоріжжі вже встановили понад 50 мобільних укриттів.

Про це розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін, інформує Новини.LIVE.

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Чому укриття вирішили зробити підземним

За словами Семікіна, підземне мобільне укриття було побудовано, щоб у людей була можливість вийти і при будь-якій загрозі опинитися в безпечному місці.

"При загрозі осколкового характеру або при іншому вони не можуть сто відсотків гарантувати безпеку людей. Тому ми спробували його зробити підземним і я думаю, що в рамках тижня, максимум до 20 жовтня, ми будемо вже мати можливість відкрити його та мешканці будуть мати більш безпекові умови життя", — сказав Семікін.

В.о. начальника Запорізької ОВА також зазначив, що у Запоріжжі вже встановили понад 50 мобільних укриттів.

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Підземні укриття можуть масштабувати по місту

Нове укриття є експериментальним проєктом. Після його відкриття планують оцінити процес облаштування та результати використання конструкції.

Якщо експеримент виявиться успішним, такі підземні мобільні укриття планують масштабувати та облаштовувати в кожному районі Запоріжжя.

"Якщо цей експеримент покаже себе, то ми його будемо масштабувати в кожному районі Запоріжжя", — зазначив Семікін.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія третій день поспіль атакує мости Запоріжжя. Влада міста готує нову схему руху через переправи та розглядає можливість обмежити проїзд вантажного транспорту вдень.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська в ніч на 7 жовтня атакували Запоріжжя. За інформацією Запорізької ОВА, під ворожою атакою опинився об'єкт транспортної інфраструктури, внаслідок чого у місті в може бути частково обмежений рух.