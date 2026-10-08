Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Запоріжжі встановлюють перше підземне мобільне укриття в Україні

У Запоріжжі встановлюють перше підземне мобільне укриття в Україні

Ua ru
8 жовтня 2026 18:11
Репортаж
У Запоріжжі встановлюють перше підземне мобільне укриття в Україні
Підземне укриття в Заопріжжі. Фото ілюстративне: zprz.city

У Запоріжжі облаштовують перше в Україні підземне мобільне укриття. Експериментальну конструкцію встановлюють у густонаселеній частині міста, а відкрити її планують не пізніше 20 жовтня. За словами Семікіна, у Запоріжжі вже встановили понад 50 мобільних укриттів.

Про це розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Чому укриття вирішили зробити підземним

За словами Семікіна, підземне мобільне укриття було побудовано, щоб у людей була можливість вийти і при будь-якій загрозі опинитися в безпечному місці. 

"При загрозі осколкового характеру або при іншому вони не можуть сто відсотків гарантувати безпеку людей. Тому ми спробували його зробити підземним і я думаю, що в рамках тижня, максимум до 20 жовтня, ми будемо вже мати можливість відкрити його та мешканці будуть мати більш безпекові умови життя", — сказав Семікін.

В.о. начальника Запорізької ОВА також зазначив, що у Запоріжжі вже встановили понад 50 мобільних укриттів.

Читайте також:

Підземні укриття можуть масштабувати по місту

Нове укриття є експериментальним проєктом. Після його відкриття планують оцінити процес облаштування та результати використання конструкції.

Якщо експеримент виявиться успішним, такі підземні мобільні укриття планують масштабувати та облаштовувати в кожному районі Запоріжжя.

"Якщо цей експеримент покаже себе, то ми його будемо масштабувати в кожному районі Запоріжжя", — зазначив Семікін.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія третій день поспіль атакує мости Запоріжжя. Влада міста готує нову схему руху через переправи та розглядає можливість обмежити проїзд вантажного транспорту вдень.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська в ніч на 7 жовтня атакували Запоріжжя. За інформацією Запорізької ОВА, під ворожою атакою опинився об'єкт транспортної інфраструктури, внаслідок чого у місті в може бути частково обмежений рух.

Запоріжжя обстріли безпека війна в Україні укриття
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації