В Запорожье устанавливают первое подземное мобильное укрытие в Украине

Подземное укрытие в Заоприжье. Фото иллюстративное: zprz.city

В Запорожье обустраивают первое в Украине подземное мобильное укрытие. Экспериментальную конструкцию устанавливают в густонаселенной части города, а открыть её планируют не позднее 20 октября. По словам Семикина, в Запорожье уже установлено более 50 мобильных укрытий.

Об этом рассказал временно исполняющий обязанности начальника Запорожской ОГА Михаил Семикин, сообщает Новини.LIVE.

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Почему укрытие решили сделать подземным

По словам Семикина, подземное мобильное укрытие было построено для того, чтобы у людей была возможность выйти и при любой угрозе оказаться в безопасном месте.

"При угрозе осколочного характера или при других угрозах они не могут на сто процентов гарантировать безопасность людей. Поэтому мы постарались сделать его подземным, и я думаю, что в течение недели, максимум до 20 октября, у нас уже будет возможность открыть его, и жители получат более безопасные условия жизни", — сказал Семикин.

И.о. начальника Запорожской ОГА также отметил, что в Запорожье уже установлено более 50 мобильных укрытий.

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Подземные укрытия можно масштабировать по всему городу

Новое укрытие является экспериментальным проектом. После его открытия планируется оценить процесс обустройства и результаты использования конструкции.

Если эксперимент окажется успешным, такие подземные мобильные укрытия планируют масштабировать и обустраивать в каждом районе Запорожья.

"Если этот эксперимент оправдает себя, то мы будем его масштабировать в каждом районе Запорожья", — отметил Семикин.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия третий день подряд атакует мосты Запорожья. Власти города готовят новую схему движения через переправы и рассматривают возможность ограничить проезд грузового транспорта в дневное время.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска в ночь на 7 октября атаковали Запорожье. По информации Запорожской ОГА, под вражеской атакой оказался объект транспортной инфраструктуры, в результате чего в городе может быть частично ограничено движение.