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Главная Новости дня Мосты Запорожья третий день подвергаются ударам со стороны РФ: что планируют власти

Мосты Запорожья третий день подвергаются ударам со стороны РФ: что планируют власти

Ua ru
8 октября 2026 14:56
Репортаж
Семикин сообщил о третьем дне атак РФ на мосты Запорожья и о возможных ограничениях
Вантовый мост в Запорожье. Фото: shotam.info

Вооруженные силы Российской Федерации третий день подряд наносят удары по мостам Запорожья, однако в течение последних двух дней коммунальщикам удавалось восстанавливать движение. Власти города готовятся к возможным новым повреждениям переправ и рассматривают изменения в организации движения, в частности ограничения для грузовиков в дневное время.

Об этом временно исполняющий обязанности начальника Запорожской ОВА Михаил Семикин рассказал журналистке Новини.LIVE Ксении Клещенко.

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Вантовый мост в Запорожье
Повреждения моста в Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

В Запорожье восстанавливают движение по мостам

По словам Семикина, в течение последних двух дней после комбинированных российских атак коммунальным службам хватало около двух часов для восстановления движения. В то же время последующие удары могут привести к более длительному перекрытию переправ.

В ночь на 8 октября Вантовый мост полностью перекрывали. Таким образом проверяли, как будет работать городская логистика при отсутствии движения по этой переправе.

Семикин отметил, что с нагрузкой в ночное время удалось справиться.

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Изменения движения в Запорожье

Для организации дневного движения власти рассматривают несколько вариантов. Среди них — введение реверсивного движения, дополнительное регулирование и ограничения для грузового транспорта.

Основной поток грузовиков планируют перенести на вечернее и ночное время. При этом больше возможностей для проезда хотят предоставить общественному транспорту.

Организацией движения сейчас занимается координационный штаб совместно с военными и правоохранителями. Также власти готовятся к худшим сценариям в случае более серьезных повреждений мостов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в ночь на 7 октября российские войска атаковали объект транспортной инфраструктуры Запорожья. Из-за последствий обстрела в городе предупредили о возможном временном ограничении движения на отдельных участках дорог.

Также Новини.LIVE писал, что 5 октября российские войска нанесли удар по жилому дому в Запорожье, в результате чего пострадали три человека. Мужчину в возрасте 63 лет госпитализировали в тяжелом состоянии, еще двум пострадавшим оказали помощь на месте.

Запорожье Запорожская область обстрелы инфраструктура война в Украине
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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