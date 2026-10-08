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Головна Новини дня Мости Запоріжжя третій день під ударами РФ: що планує влада

Мости Запоріжжя третій день під ударами РФ: що планує влада

Ua ru
8 жовтня 2026 14:56
Репортаж
Семікін заявив про третій день атак РФ на мости Запоріжжя та можливі обмеження
Вантовий міст в Запоріжжі. Фото: shotam.info

Збройні сили Російської Федерації третій день поспіль завдають ударів по мостах Запоріжжя, однак протягом останніх двох днів комунальникам вдавалося відновлювати рух. Влада міста готується до можливих нових пошкоджень переправ та розглядає зміни в організації руху, зокрема обмеження для вантажівок у денний час.

Про це тимчасовий виконувач обов'язків начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін розповів журналістці Новини.LIVE Ксенії Клещенко.

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Вантовый мост в Запорожье
Пошкодження мосту в Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі відновлюють рух мостами

За словами Семікіна, протягом останніх двох днів після комбінованих російських атак комунальним службам вистачало близько двох годин для відновлення руху. Водночас наступні удари можуть призвести до тривалішого перекриття переправ.

У ніч проти 8 жовтня Вантовий міст повністю перекривали. Таким чином перевіряли, як працюватиме міська логістика за умови відсутності руху цією переправою.

Семікін зазначив, що з навантаженням у нічний час вдалося впоратися.

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Зміни руху в Запоріжжі

Для організації денного руху влада розглядає декілька варіантів. Серед них — запровадження реверсивного руху, додаткове регулювання та обмеження для вантажного транспорту.

Основний потік вантажівок планують перенести на вечірній та нічний час. При цьому більше можливостей для проїзду хочуть надати громадському транспорту.

Організацією руху наразі займається координаційний штаб спільно з військовими та правоохоронцями. Також влада готується до гірших сценаріїв у разі серйозніших пошкоджень мостів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що в ніч проти 7 жовтня російські війська атакували об'єкт транспортної інфраструктури Запоріжжя. Через наслідки обстрілу в місті попередили про можливе тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг.

Також Новини.LIVE писав, що 5 жовтня російські війська завдали удару по житловому будинку в Запоріжжі, внаслідок чого постраждали троє людей. Чоловіка віком 63 роки госпіталізували у тяжкому стані, ще двом постраждалим надали допомогу на місці.

Запоріжжя Запорізька область обстріли інфраструктура війна в Україні
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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