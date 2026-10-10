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Главная Новости дня Россия ударила КАБами по Запорожью: разрушены дома, есть жертвы

Россия ударила КАБами по Запорожью: разрушены дома, есть жертвы

Ua ru
10 октября 2026 06:20
Обстрел Запорожья 10 октября — разрушены дома и погибли люди
Поврежденный дом в Запорожье. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

В субботу утром, 10 октября, россияне обстреляли Запорожье КАБами. В результате обстрела повреждения зафиксированы сразу в нескольких местах: в домах наблюдаются разрушения, под завалами находятся люди, и на данный момент уже известно о первых жертвах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Запорожской ОВА.

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Последствия обстрела Запорожья утром 10 октября

Глава Запорожской ОВА Михаил Семикин в своем Telegram-канале написал, что утром Запорожье подверглось вражеской атаке. Сначала стало известно о попадании в пятиэтажный жилой дом, после чего Семикин сообщил, что удары были нанесены сразу в нескольких местах.

В частности, в результате удара по одной из многоэтажек частично разрушен один из подъездов. Обрушились конструкции на уровне второго этажа.

"В результате атаки погибли два человека, ещё двое получили ранения. Поисково-спасательные работы продолжаются. Под завалами могут оставаться люди. Информация уточняется", — рассказал глава ОВА.

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Параллельно сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров также подтвердил эти удары и подчеркнул, что в результате прямого попадания разрушена вышеупомянутая пятиэтажка, имеются разрушения других жилых домов. Он добавил, что помимо двух погибших и двух раненых под завалами еще находятся люди.

Россия ударила КАБами по Запорожью: разрушены дома, есть жертвы - фото 1
Посты Федорова и Семикина. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, прошлой ночью, 9 октября, россияне также атаковали Запорожье. В результате обстрела в городе также были повреждены дома.

Также мы писали, что в Запорожье устанавливают первое в Украине подземное мобильное укрытие. Открыть его планируют не позднее 20 октября.

взрыв Запорожье обстрелы война в Украине погибшие разрушения
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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