Обстрел Запорожья 10 октября — разрушены дома и погибли люди

Поврежденный дом в Запорожье. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

В субботу утром, 10 октября, россияне обстреляли Запорожье КАБами. В результате обстрела повреждения зафиксированы сразу в нескольких местах: в домах наблюдаются разрушения, под завалами находятся люди, и на данный момент уже известно о первых жертвах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Запорожской ОВА.

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Последствия обстрела Запорожья утром 10 октября

Глава Запорожской ОВА Михаил Семикин в своем Telegram-канале написал, что утром Запорожье подверглось вражеской атаке. Сначала стало известно о попадании в пятиэтажный жилой дом, после чего Семикин сообщил, что удары были нанесены сразу в нескольких местах.

В частности, в результате удара по одной из многоэтажек частично разрушен один из подъездов. Обрушились конструкции на уровне второго этажа.

"В результате атаки погибли два человека, ещё двое получили ранения. Поисково-спасательные работы продолжаются. Под завалами могут оставаться люди. Информация уточняется", — рассказал глава ОВА.

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Параллельно сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров также подтвердил эти удары и подчеркнул, что в результате прямого попадания разрушена вышеупомянутая пятиэтажка, имеются разрушения других жилых домов. Он добавил, что помимо двух погибших и двух раненых под завалами еще находятся люди.

Посты Федорова и Семикина. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, прошлой ночью, 9 октября, россияне также атаковали Запорожье. В результате обстрела в городе также были повреждены дома.

Также мы писали, что в Запорожье устанавливают первое в Украине подземное мобильное укрытие. Открыть его планируют не позднее 20 октября.