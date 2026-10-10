Найближчими днями надійде амуніція для F-16 від Фінляндії - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом, під час якої обговорили військову підтримку України та протидію російській агресії. Найближчими днями Україна має отримати амуніцію для винищувачів F-16, яка допомагає збивати реактивні безпілотники.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму дописі Facebook, передає Новини.LIVE.

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Україна отримає амуніцію для F-16

Володимир Зеленський подякував Александру Стуббу за пакет підтримки, спрямований на посилення захисту українського неба.

"Днями отримаємо амуніцію для F-16. Це те, що зараз забезпечує збиття реактивних "шахедів"", — написав президент.

Також Володимир Зеленський поінформував фінського колегу про чергові жахливі російські удари по Україні.

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Окремою темою розмови стали додаткові прибутки Росії від експорту нафтопродуктів.

"Обговорили й новий виклик: це додаткові російські прибутки від експорту нафтопродуктів, які можуть піти на фінансування подальшої російської агресивності", — повідомив український лідер.

Президент повідомив, що Україна готує зустрічі та координує подальші кроки з міжнародними партнерами, які можуть бути корисними за нинішніх обставин. Окремо він подякував фінському лідеру за підтримку України в жахливій війні з Росією.

"Алексе, дякую за підтримку! Важливо й надалі разом працювати для захисту людей і обмеження здатності Росії вести цю жахливу війну", — зазначив Зеленський.

Ми писали, що Володимир Зеленський відреагував на смертоносний удар РФ КАБами по Запоріжжю. Він наголосив, що саме так Росія "подякувала за зняття санкцій на експорт дизелю".

Новини.LIVE інформували, що американський лідер Дональд Трамп зняв санкції з Росії на експорт дизелю. В цей час українська делегація знаходилась в Маямі на переговорах. Президент України Володимир Зеленський різко розкритикував таке рішення та сказав — "українську переговорну команду використовують як ширму".