Запоріжжя після атаки РФ: кількість загиблих зросла до 12 людей

У Запоріжжі вже 12 загиблих, троє з них — діти: ОВА
У Запоріжжі кількість загиблих унаслідок російської атаки зросла до 12 людей, серед жертв — троє дітей. Наразі пошуково-рятувальна операція на місцях ударів триває, оскільки під завалами зруйнованих будинків ще можуть перебувати люди.
Також у неділю, 11 жовтня, у місті оголосили День жалоби за загиблими, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію.
У Запоріжжі зросла кількість загиблих
За останніми даними Запорізької ОВА, внаслідок російської атаки загинули 12 людей. Серед жертв — троє дітей.
На місцях руйнувань продовжують працювати рятувальники. Під завалами зруйнованих будинків досі шукають людей, тому пошуково-рятувальні роботи тривають. Інформація щодо остаточної кількості загиблих уточнюється.
У Запоріжжі оголосили День жалоби
У зв'язку із загибеллю людей 11 жовтня у Запоріжжі оголосили Днем жалоби. При цьому начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін висловив співчуття родинам загиблих.
"Вони мали жити. Обіймати рідних, будувати плани, радіти кожному дню. Діти мали рости, мріяти, пізнавати світ", — написав Семікін.
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що вранці 10 жовтня російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Внаслідок ударів загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення. В одному з п'ятиповерхових будинків частково зруйнований під'їзд, а під завалами можуть залишатися люди.
Також Новини.LIVE писав, що в ніч проти 9 жовтня російські війська завдали шість ударів по Запоріжжю. Загинув 50-річний чоловік, ще п'ятеро людей постраждали, зокрема дитина. Вибухи пошкодили фасади та вікна багатоповерхівок, а також спричинили займання автомобілів.