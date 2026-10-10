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Головна Новини дня У Запоріжжі вже 12 загиблих, троє з них — діти: ОВА

У Запоріжжі вже 12 загиблих, троє з них — діти: ОВА

Ua ru
10 жовтня 2026 12:47
Запоріжжя після атаки РФ: кількість загиблих зросла до 12 людей
Зруйнований будинок в Запоріжжі. Фото: ДСНС Запоріжжя

У Запоріжжі кількість загиблих унаслідок російської атаки зросла до 12 людей, серед жертв — троє дітей. Наразі пошуково-рятувальна операція на місцях ударів триває, оскільки під завалами зруйнованих будинків ще можуть перебувати люди.

Також у неділю, 11 жовтня, у місті оголосили День жалоби за загиблими, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію.

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Разрушенный дом в Запорожье
Рятувальні роботи в Запоріжжі. Фото: ДСНС Запоріжжя

У Запоріжжі зросла кількість загиблих

За останніми даними Запорізької ОВА, внаслідок російської атаки загинули 12 людей. Серед жертв — троє дітей.

На місцях руйнувань продовжують працювати рятувальники. Під завалами зруйнованих будинків досі шукають людей, тому пошуково-рятувальні роботи тривають. Інформація щодо остаточної кількості загиблих уточнюється.

Разрушенный дом в Запорожье
Наслідки ударів по Запоріжжю. Фото: Нацполіція

У Запоріжжі оголосили День жалоби

У зв'язку із загибеллю людей 11 жовтня у Запоріжжі оголосили Днем жалоби. При цьому начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін висловив співчуття родинам загиблих.

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"Вони мали жити. Обіймати рідних, будувати плани, радіти кожному дню. Діти мали рости, мріяти, пізнавати світ", — написав Семікін.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що вранці 10 жовтня російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Внаслідок ударів загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення. В одному з п'ятиповерхових будинків частково зруйнований під'їзд, а під завалами можуть залишатися люди.

Також Новини.LIVE писав, що в ніч проти 9 жовтня російські війська завдали шість ударів по Запоріжжю. Загинув 50-річний чоловік, ще п'ятеро людей постраждали, зокрема дитина. Вибухи пошкодили фасади та вікна багатоповерхівок, а також спричинили займання автомобілів.

ДСНС Запоріжжя обстріли жертви Запорізька ОВА
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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