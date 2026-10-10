Запорожье после атаки РФ: число погибших возросло до 12 человек

В Запорожье уже 12 погибших, трое из них — дети: ОГА
В Запорожье количество погибших в результате российской атаки возросло до 12 человек, среди жертв — трое детей. Сейчас поисково-спасательная операция на местах ударов продолжается, поскольку под завалами разрушенных домов еще могут находиться люди.
Также в воскресенье, 11 октября, в городе объявили День траура по погибшим, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию.
В Запорожье возросло количество погибших
По последним данным Запорожской ОВА, в результате российской атаки погибли 12 человек. Среди жертв — трое детей.
На местах разрушений продолжают работать спасатели. Под завалами разрушенных домов до сих пор ищут людей, поэтому поисково-спасательные работы продолжаются. Информация об окончательном количестве погибших уточняется.
В Запорожье объявили День траура
В связи с гибелью людей 11 октября в Запорожье объявили Днем траура. При этом начальник Запорожской ОВА Михаил Семикин выразил соболезнования семьям погибших.
"Они должны были жить. Обнимать родных, строить планы, радоваться каждому дню. Дети должны были расти, мечтать, познавать мир", — написал Семикин.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что утром 10 октября российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате ударов погибли два человека, еще двое получили ранения. В одном из пятиэтажных домов частично разрушен подъезд, а под завалами могут оставаться люди.
Также Новини.LIVE писал, что в ночь на 9 октября российские войска нанесли шесть ударов по Запорожью. Погиб 50-летний мужчина, еще пять человек пострадали, в том числе ребенок. Взрывы повредили фасады и окна многоэтажек, а также вызвали возгорание автомобилей.