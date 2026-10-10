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Главная Новости дня В Запорожье уже 12 погибших, трое из них — дети: ОГА

В Запорожье уже 12 погибших, трое из них — дети: ОГА

Ua ru
10 октября 2026 12:47
Запорожье после атаки РФ: число погибших возросло до 12 человек
Разрушенный дом в Запорожье. Фото: ГСЧС Запорожья

В Запорожье количество погибших в результате российской атаки возросло до 12 человек, среди жертв — трое детей. Сейчас поисково-спасательная операция на местах ударов продолжается, поскольку под завалами разрушенных домов еще могут находиться люди.

Также в воскресенье, 11 октября, в городе объявили День траура по погибшим, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию.

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Разрушенный дом в Запорожье
Спасательные работы в Запорожье. Фото: ГСЧС Запорожья

В Запорожье возросло количество погибших

По последним данным Запорожской ОВА, в результате российской атаки погибли 12 человек. Среди жертв — трое детей.

На местах разрушений продолжают работать спасатели. Под завалами разрушенных домов до сих пор ищут людей, поэтому поисково-спасательные работы продолжаются. Информация об окончательном количестве погибших уточняется.

Разрушенный дом в Запорожье
Последствия ударов по Запорожью. Фото: Нацполиция

В Запорожье объявили День траура

В связи с гибелью людей 11 октября в Запорожье объявили Днем траура. При этом начальник Запорожской ОВА Михаил Семикин выразил соболезнования семьям погибших.

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"Они должны были жить. Обнимать родных, строить планы, радоваться каждому дню. Дети должны были расти, мечтать, познавать мир", — написал Семикин.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что утром 10 октября российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате ударов погибли два человека, еще двое получили ранения. В одном из пятиэтажных домов частично разрушен подъезд, а под завалами могут оставаться люди.

Также Новини.LIVE писал, что в ночь на 9 октября российские войска нанесли шесть ударов по Запорожью. Погиб 50-летний мужчина, еще пять человек пострадали, в том числе ребенок. Взрывы повредили фасады и окна многоэтажек, а также вызвали возгорание автомобилей.

ГСЧС Запорожье обстрелы жертвы Запорожская ОВА
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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