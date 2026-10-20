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Головна Новини дня Віткофф і Кушнер поїдуть до Норвегії на переговори щодо України

Віткофф і Кушнер поїдуть до Норвегії на переговори щодо України

Ua ru
20 жовтня 2026 01:57
Представники Трампа прибудуть до Норвегії на переговори про Україну reuters.com/Valentyn Ogirenko
Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер разом із президентом України Володимиром Зеленським. Фото: reuters.com/Valentyn Ogirenko

Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть упродовж поточного тижня вирушити до Норвегії. Імовірна мета такої поїздки — участь у переговорах щодо України.

Про це з посиланням на Reuters, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про можливу поїздку спецпредставників Трампа до Норвегії 

Три джерела, на які посилається агентство Reuters, стверджують, що Віткофф і Кушнер долучаться до нового раунду перемовин про завершення російсько-української війни. Двоє співрозмовників видання вважають, що участь у зустрічах також візьме президент України Володимир Зеленський

Розклад візиту попередній і ще може змінитися. Напередодні перемовин між Києвом і Вашингтоном виникли суперечки через обмеження Starshield і обміну розвідувальними даними.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ повідомляв, що речник Кремля Дмитро Пєсков вважає мирні домовленості неможливими без участі української сторони. За його словами, Росія цінує те, що США шукають шлях до завершення війни. Кого саме Москва хотіла б бачити на переговорах як представника Києва — російський політик не уточнив.

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Також Новини.LIVE з посиланням на президента США Дональда Трампа писав, що голова Білого дому розкритикував Володимира Зеленського. Американський лідер вважає, що війну в Україні вже давно можна було залишити. РФ, за його думку, ставиться до України нормально.

США переговори Норвегія війна в Україні Стів Віткофф Джаред Кушнер
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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