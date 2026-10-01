Президент США Дональд Трамп. Фото: reuters.com

Президент США Дональд Трамп заявив, що у РФ нормальне ставлення до України, та розкритикував Володимира Зеленського. За його словами, переговори з Путіним тривають — Америка не хоче їх зривати. Росія припинила надавати активну допомогу Ірану — США вважають такі зміни позитивними.

Про це з посиланням на заяви голови Білого дому під час спілкування із журналістами передає Новини.LIVE.

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Трамп про ставлення РФ до України та переговори

Кореспондент спитав Трампа, чи планує той переговори із президентом Китаю Сі Цзіньпіном. У відповідь президент США зазначив, що готовий до готовий до діалогу.

"Я провів би таку зустріч. Не так заради України... Росія, відверто кажучи, поводиться цілком нормально у питанні України. Вони не так багато роблять. Те саме з Китаєм. Ми б провели зустріч, щоб обговорити ядерну зброю та денуклеаризацію", — заявив голова Білого дому.

Політик вважає, що Тегеран більше не отримує суттєву підтримку від Москви.

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"Ми ведемо переговори з Путіним щодо України. Не хочу зривати їх посеред процесу... Путін залишив Іран у спокої. Це добре, бо ми дуже сильно б'ємо по Ірану", — сказав американський лідер.

Трамп про Зеленського та завершення війни

Президент США заявив, що Володимир Зеленський "не дуже допомагає завершенню війни", але він сам "хоче бачити, як люди перестануть гинути".

Журналіст нагадав Трампу, що президент України вважає скасування санкцій користю для Путіна, і спитав, як послаблення обмежень для РФ допомагає зупинити війну. Трамп на це відповів, що припинення війни — це саме те, чим він займається.

Також політик додав, що війну можна було завершити давно та зберегти життя мільйону людей, якби український лідер дослухався до його порад:

"Зеленський мав врегулювати цю війну ще давно. Якби він мене послухав, то давно уклав би набагато кращу угоду".

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Віктор Ющенко розкритикував ідею щодо зустрічі кремлівського диктатора з лідерами Китаю та США. На думку третього президента України, Путін не має брати участь в обговоренні світового порядку. Він наголосив, що Росія не має бути серед держав, які визначають майбутнє світу.

Також Новини.LIVE писав про те, як прокоментував імовірну зустріч лідерів Китаю, США та РФ міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Очільник МЗС вважає, що такі перемовини можуть заохотити кремлівського диктатора до продовження війни проти України. На його думку, результативною могла б стати тристороння зустріч за участю України, РФ і США.