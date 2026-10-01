Президент США Дональд Трамп. Фото: reuters.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что у РФ нормальное отношение к Украине, и раскритиковал Владимира Зеленского. По его словам, переговоры с Путиным продолжаются — Америка не хочет их срывать. Россия прекратила оказывать активную помощь Ирану — США считают такие изменения положительными.

Об этом со ссылкой на заявления главы Белого дома во время общения с журналистами сообщает Новини.LIVE.

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Трамп об отношении РФ к Украине и переговорах

Корреспондент спросил Трампа, планирует ли тот переговоры с президентом Китая Си Цзиньпином. В ответ президент США отметил, что готов к диалогу.

"Я бы провел такую встречу. Не столько ради Украины… Россия, откровенно говоря, ведет себя вполне нормально в вопросе Украины. Они не так много делают. То же самое с Китаем. Мы бы провели встречу, чтобы обсудить ядерное оружие и денуклеаризацию", — заявил глава Белого дома.

Политик считает, что Тегеран больше не получает существенную поддержку от Москвы.

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"Мы ведем переговоры с Путиным по поводу Украины. Не хочу срывать их в разгар процесса... Путин оставил Иран в покое. Это хорошо, потому что мы очень сильно бьем по Ирану", — сказал американский лидер.

Трамп о Зеленском и завершении войны

Президент США заявил, что Владимир Зеленский "не очень способствует завершению войны", но он сам "хочет видеть, как люди перестанут гибнуть".

Журналист напомнил Трампу, что президент Украины считает отмену санкций выгодной для Путина, и спросил, как ослабление ограничений в отношении РФ помогает остановить войну. Трамп на это ответил, что прекращение войны — это именно то, чем он занимается.

Также политик добавил, что войну можно было завершить давно и спасти жизни миллиона людей, если бы украинский лидер прислушался к его советам:

"Зеленский должен был урегулировать эту войну еще давно. Если бы он меня послушал, то давно заключил бы гораздо более выгодное соглашение".

Ранее Новини.LIVE сообщал, что Виктор Ющенко раскритиковал идею встречи кремлевского диктатора с лидерами Китая и США. По мнению третьего президента Украины, Путин не должен участвовать в обсуждении мирового порядка. Он подчеркнул, что Россия не должна входить в число государств, определяющих будущее мира.

Также Новини.LIVE писал о том, как прокомментировал возможную встречу лидеров Китая, США и РФ министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Глава МИД считает, что такие переговоры могут подтолкнуть кремлевского диктатора к продолжению войны против Украины. По его мнению, результативной могла бы стать трехсторонняя встреча с участием Украины, РФ и США.