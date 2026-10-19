Сибига объяснил, почему встреча Трампа, Си и Путина опасна для Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и России может подтолкнуть Владимира Путина к продолжению войны против Украины. В то же время переговоры с участием Украины, США и России могли бы помочь быстрее положить конец войне.

Об этом глава украинского МИД написал в своих соцсетях, сообщает Новини.LIVE.

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Почему Сибига выступил против встречи Трампа, Си и Путина

По словам Сибиги, приглашение Путина на встречу с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином лишь подогрело бы его стремление к самовозвеличиванию и придало бы ему статус, которого он не заслуживает.

"Он не мировой лидер, а военный преступник. А Россия — не мировая держава, а мировая проблема", — подчеркнул министр.

Сибига также обратил внимание на экономическое положение России. По его словам, российская экономика как минимум в 13 раз меньше американской и в восемь раз меньше китайской. В то же время уровень жизни россиян снижается, а технологии, промышленность и бизнес страны находятся в стагнации под давлением санкций.

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Кроме того, министр заявил, что Россия потеряла 1,6 миллиона военных убитыми и ранеными в войне против Украины, которую, по его словам, не может выиграть и не хочет завершать.

При каком условии Путин мог бы встретиться с Трампом и Си

Сибига подчеркнул, что Путин мог бы заслужить место за столом переговоров с президентами США и Китая только после серьезного шага к миру. В частности , таким шагом могло бы стать согласие на прекращение огня еще до встречи.

Однако, по словам главы МИД, Россия демонстрирует обратное и усиливает террор против гражданского населения.

"Пока этот террор продолжается, ему не должно быть места ни за одним столом", — подытожил Сибига.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу и лидеру Китая Си Цзиньпину провести переговоры по Украине. Инициатива предусматривает обсуждение войны с участием лидеров трёх государств.

Также Новини.LIVE писали, что Андрей Сибига обвинил Россию в нарушении энергетического перемирия из-за удара по теплоэлектроцентрали в Харькове. По его словам, атака на энергетическую инфраструктуру противоречила договоренностям о прекращении ударов по энергетическим объектам.