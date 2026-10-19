Президенты Китая и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Российский лидер Владимир Путин предложил провести в ноябре трехсторонний саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина, чтобы обсудить завершение войны против Украины на выгодных Москве условиях. Кремль рассчитывает организовать переговоры во время международного форума в Китае, однако американский президент пока не согласился на предложенный формат встречи.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Путин предложил Трампу переговоры с участием Китая

По информации источника, Путин выдвинул идею трехстороннего саммита во время телефонного разговора с Трампом, который состоялся 9 октября. Об этом журналистам рассказал бывший сотрудник российской разведки.

Москва предложила провести переговоры 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне, где должен состояться саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже подтвердил обсуждение возможной встречи, однако подчеркнул, что окончательных договоренностей нет.

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"Пока нет четкого понимания относительно самой встречи или ее потенциальной повестки дня", — заявил Песков.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил журналистам, что Трамп не давал согласия на участие в саммите. При этом в Вашингтоне не исключают, что американский президент может заинтересоваться предложением из-за стремления добиться завершения войны путем переговоров.

По данным издания, российские дипломаты также передали соответствующее предложение Пекину. Китайская сторона дала понять, что не будет возражать против встречи, если ее поддержит Трамп.

Кремль хочет договариваться об Украине без Зеленского и Европы

Источники считают, что Москва стремится использовать трехсторонний формат для укрепления собственного международного статуса и проведения переговоров без участия европейских государств.

По словам бывшего сотрудника российской разведки, Путин рассматривает потенциальную встречу как возможность договориться о новом распределении сфер влияния между ведущими государствами мира. Собеседник сравнил эти амбиции с Ялтинской конференцией 1945 года, одновременно назвав их нереалистичными.

Для Китая проведение такого саммита может стать возможностью усилить дипломатическое влияние. Однако китайские чиновники опасаются, что обсуждение войны в Украине отвлечет внимание от основной повестки дня форума АТЭС.

Также непосредственное участие Пекина в переговорах по Украине может вызвать негативную реакцию европейских государств, которые уже выражают обеспокоенность сближением Китая и России.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал об оценке Зеленским последних действий Вашингтона в отношении Украины. Президент считает, что ограничения работы Starlink и сокращение поставок ракет для Patriot выглядят как попытка заставить Киев согласиться на капитуляцию.

Также Новини.LIVE сообщал о новых контактах Киева с американской стороной после встречи команд во Флориде. Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером ситуацию с российскими атаками.