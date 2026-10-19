Президенти Китаю та США Сі Цзиньпін та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Російський лідер Володимир Путін запропонував провести в листопаді тристоронній саміт за участю президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна, щоб обговорити завершення війни проти України на вигідних Москві умовах. Кремль розраховує організувати переговори під час міжнародного форуму в Китаї, однак американський президент поки не погодився на запропонований формат зустрічі.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на The Wall Street Journal.

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Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Путін запропонував Трампу переговори за участю Китаю

За інформацією джерела, Путін висунув ідею тристороннього саміту під час телефонної розмови з Трампом, яка відбулася 9 жовтня. Про це журналістам розповів колишній співробітник російської розвідки.

Москва запропонувала провести переговори 18–19 листопада в китайському Шеньчжені, де має відбутися саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Речник Кремля Дмитро Пєсков уже підтвердив обговорення можливої зустрічі, однак наголосив, що остаточних домовленостей немає.

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"Поки що немає чіткого розуміння щодо самої зустрічі чи її потенційного порядку денного", — заявив Пєсков.

Високопоставлений американський посадовець повідомив журналістам, що Трамп не давав згоди на участь у саміті. При цьому у Вашингтоні не виключають, що американський президент може зацікавитися пропозицією через прагнення досягти переговорного завершення війни.

За даними видання, російські дипломати також передали відповідну пропозицію Пекіну. Китайська сторона дала зрозуміти, що не заперечуватиме проти зустрічі, якщо її підтримає Трамп.

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Джерела вважають, що Москва прагне використати тристоронній формат для зміцнення власного міжнародного статусу та проведення переговорів без участі європейських держав.

За словами колишнього співробітника російської розвідки, Путін розглядає потенційну зустріч як можливість домовитися про новий розподіл сфер впливу між провідними державами світу. Співрозмовник порівняв ці амбіції з Ялтинською конференцією 1945 року, водночас назвавши їх нереалістичними.

Для Китаю проведення такого саміту може стати можливістю посилити дипломатичний вплив. Проте китайські посадовці побоюються, що обговорення війни в Україні відверне увагу від основного порядку денного форуму АТЕС.

Також безпосередня участь Пекіна в переговорах щодо України може викликати негативну реакцію європейських держав, які вже висловлюють занепокоєння зближенням Китаю та Росії.

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