Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони обговорили результати зустрічі української та американської команд у Флориді, російські обстріли, потреби України в протиповітряній обороні та подальші дипломатичні кроки.

Про це глава держави повідомив у своєму зверненні, інформує Новини.LIVE.

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Що обговорили Зеленський і представники США

За словами президента, українська та американська команди постійно підтримують зв’язок. Україна також інформує партнерів про ситуацію з російськими обстрілами та потреби в посиленні протиповітряної оборони.

Зеленський наголосив, що позиція США має важливе значення для наближення миру та захисту України від російських атак.

"Мир приходить тільки завдяки силі і співпраці, що будується на довірі. Все зі свого боку для цього робимо і для того, щоб позиція Америки була сильною та допомагала наблизити мир, якого всі, окрім Росії, чекають уже понад чотири з половиною роки", — заявив президент.

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Він також зазначив, що Україна готує наступні кроки в дипломатії та готова продовжувати роботу з американськими партнерами.

"Україна і надалі готова працювати конструктивно, чесно і на реальний результат. Дякую всім в Америці, хто підтримує саме такий підхід і Україну", — підсумував Зеленський.

Раніше Новини.LIVE писали, що сьогодні, 18 жовтня, Володимир Зеленський заявив про недоречність порівнянь між ним і Володимиром Путіним. Президент висловився щодо відмінностей між собою та главою Кремля.

Також Новини.LIVE повідомляли, що, за словами Зеленського, від початку осені Сили оборони України звільнили більше територій, ніж російські війська змогли захопити. Президент також розповів про ситуацію на фронті та оборону українських позицій.