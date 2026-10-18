Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с представителями президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили итоги встречи украинской и американской команд во Флориде, российские обстрелы, потребности Украины в противовоздушной обороне и дальнейшие дипломатические шаги.

Об этом глава государства сообщил в своём обращении, сообщает Новини.LIVE.

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Что обсудили Зеленский и представители США

По словам президента, украинская и американская команды постоянно поддерживают связь. Украина также информирует партнеров о ситуации с российскими обстрелами и потребностях в усилении противовоздушной обороны.

Зеленский подчеркнул, что позиция США имеет важное значение для приближения мира и защиты Украины от российских атак.

"Мир наступает только благодаря силе и сотрудничеству, основанному на доверии. Мы со своей стороны делаем все для этого и для того, чтобы позиция Америки была сильной и помогала приблизить мир, которого все, кроме России, ждут уже более четырех с половиной лет", — заявил президент.

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Он также отметил, что Украина готовит следующие шаги в дипломатии и готова продолжать работу с американскими партнерами.

"Украина и в дальнейшем готова работать конструктивно, честно и на реальный результат. Спасибо всем в Америке, кто поддерживает именно такой подход и Украину", — подытожил Зеленский.

Ранее Новини.LIVE писали, что сегодня, 18 октября, Владимир Зеленский заявил о неуместности сравнений между ним и Владимиром Путиным. Президент высказался о различиях между собой и главой Кремля.

Также Новини.LIVE сообщали, что, по словам Зеленского, с начала осени Силы обороны Украины освободили больше территорий, чем российские войска смогли захватить. Президент также рассказал о ситуации на фронте и обороне украинских позиций.