Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский заявил, что его нельзя сравнивать с Путиным

Зеленский заявил, что его нельзя сравнивать с Путиным

Ua ru
18 октября 2026 18:53
Он агрессор: Зеленский призвал не сравнивать его с Путиным Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его нельзя сравнивать с российским диктатором Путиным. Он назвал главу Кремля агрессором и террористом. Также украинский президент надеется, что лидер США Дональд Трамп будет четко придерживаться этой позиции.

Об этом он сказал в эфире NBC News, сообщает Новини.LIVE в воскресенье, 18 октября.

Реклама

Что Зеленский сказал о Путине

Объясняя свою позицию, Владимир Зеленский напомнил об оккупации Украины Россией и убийствах взрослых и детей российскими военными. Глава государства подчеркнул, что ожидает от американского лидера Дональда Трампа четкой позиции в отношении действий Путина.

"Нельзя сравнивать меня и Путина. Он оккупировал нас. Его солдаты убивали взрослых и детей. Он террорист. Поэтому я надеюсь, что президент Трамп будет очень четким в этой позиции", — отметил Зеленский.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский также предупредил, что поддержка России со стороны США станет исторической ошибкой и трагедией для Украины. Президент подчеркнул, что надеется на дальнейшую поддержку Вашингтона или сохранение нейтральной позиции.

Читайте также:

Новини.LIVE писали, что 18 октября 2026 года Зеленский сообщил о возобновлении обмена разведданными между Украиной и США после временного перерыва. В то же время президент допустил возможность новой встречи с представителями команды Дональда Трампа на следующей неделе для обсуждения завершения войны. Дополнительных подробностей о возобновлении передачи разведданных и возможной встрече он не привёл.

Новини.LIVE сообщали, что Зеленский заявлял: после объявления Дональдом Трампом энергетического перемирия Россия нанесла 76 целенаправленных ударов по энергетическому и нефтегазовому секторам Украины. Украинский президент призвал усилить давление на Москву, подчеркнув, что Россия продолжает войну, несмотря на сигналы о возможности достижения договоренностей.

Владимир Зеленский владимир путин Дональд Трамп обстрелы война в Украине Россия
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации