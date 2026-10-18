Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его нельзя сравнивать с российским диктатором Путиным. Он назвал главу Кремля агрессором и террористом. Также украинский президент надеется, что лидер США Дональд Трамп будет четко придерживаться этой позиции.

Об этом он сказал в эфире NBC News, сообщает Новини.LIVE в воскресенье, 18 октября.

Реклама

Что Зеленский сказал о Путине

Объясняя свою позицию, Владимир Зеленский напомнил об оккупации Украины Россией и убийствах взрослых и детей российскими военными. Глава государства подчеркнул, что ожидает от американского лидера Дональда Трампа четкой позиции в отношении действий Путина.

"Нельзя сравнивать меня и Путина. Он оккупировал нас. Его солдаты убивали взрослых и детей. Он террорист. Поэтому я надеюсь, что президент Трамп будет очень четким в этой позиции", — отметил Зеленский.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский также предупредил, что поддержка России со стороны США станет исторической ошибкой и трагедией для Украины. Президент подчеркнул, что надеется на дальнейшую поддержку Вашингтона или сохранение нейтральной позиции.

Читайте также:

Новини.LIVE писали, что 18 октября 2026 года Зеленский сообщил о возобновлении обмена разведданными между Украиной и США после временного перерыва. В то же время президент допустил возможность новой встречи с представителями команды Дональда Трампа на следующей неделе для обсуждения завершения войны. Дополнительных подробностей о возобновлении передачи разведданных и возможной встрече он не привёл.

Новини.LIVE сообщали, что Зеленский заявлял: после объявления Дональдом Трампом энергетического перемирия Россия нанесла 76 целенаправленных ударов по энергетическому и нефтегазовому секторам Украины. Украинский президент призвал усилить давление на Москву, подчеркнув, что Россия продолжает войну, несмотря на сигналы о возможности достижения договоренностей.