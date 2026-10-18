Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його не можна порівнювати з російським диктатором Путіним. Він назвав главу Кремля агресором і терористом. Також український президент сподівається, що лідер США Дональд Трамп чітко дотримуватиметься цієї позиції.

Про це він сказав в ефірі NBC News, інформує Новини.LIVE у неділю, 18 жовтня.

Реклама

Що Зеленський сказав про Путіна

Пояснюючи свою позицію, Володимир Зеленський нагадав про окупацію України Росією та вбивства дорослих і дітей російськими військовими. Глава держави наголосив, що очікує від американського лідера Дональда Трампа чіткої позиції щодо дій Путіна.

"Не можна порівнювати мене і Путіна. Він окупував нас. Його солдати вбивали дорослих і дітей. Він терорист. Тому я сподіваюся, що президент Трамп буде дуже чітким у цій позиції", — зазначив Зеленський.

Новини.LIVE інформували, що також Володимир Зеленський попередив, що підтримка Росії з боку США стане історичною помилкою та трагедією для України. Президент наголосив, що сподівається на подальшу підтримку Вашингтона або збереження нейтральної позиції.

Читайте також:

Новини.LIVE писали, що 18 жовтня 2026 року Зеленський повідомив про відновлення обміну розвідданими між Україною та США після тимчасової перерви. Водночас президент допустив нову зустріч із представниками команди Дональда Трампа наступного тижня для обговорення завершення війни. Додаткових подробиць щодо відновлення передачі розвідданих і можливої зустрічі він не навів.

Новини.LIVE повідомляли, що Зеленський заявляв, що після оголошення Дональдом Трампом енергетичного перемир’я Росія завдала 76 цілеспрямованих ударів по енергетичному та нафтогазовому сектору України. Український президент закликав посилити тиск на Москву, наголосивши, що Росія продовжує війну, попри сигнали про можливість домовленостей.