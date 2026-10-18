Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 18 жовтня, повідомив про наслідки нічної російської атаки на енергетичну та цивільну інфраструктуру в кількох регіонах країни. У Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях росіяни били по підстанціях, через що десятки тисяч родин залишилися без світла. Також під удари потрапили житлові будинки: двоє людей загинули, ще 12 дістали поранення, серед них двоє дітей. Уранці російські війська атакували сільськогосподарське підприємство на Волині.

Про це повідомив Зеленський, передає Новини.LIVE.

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Росія застосувала майже 2700 ударних дронів за тиждень

За словами глави держави, від моменту оголошення президентом США Дональдом Трампом енергетичного перемир'я російські війська здійснили 76 цілеспрямованих ударів по українській енергетиці та нафтогазовому сектору.

Загалом за минулий тиждень Росія випустила по Україні майже 2700 ударних безпілотників, 1700 авіабомб і 66 ракет. Більшість ракет були балістичними.

"Головні цілі цих ударів — саме енергетика, росіяни намагаються створити блекаут", — написав президент.

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Він також повідомив, що українські енергетики та ремонтні бригади працюють практично цілодобово, щоб відновити електропостачання.

Зеленський закликав США посилити тиск на Росію

"І Америка має бачити, що Росія не робить кроки назустріч у відповідь на зняття санкцій чи угоди. Навпаки, кожен сигнал про можливість заробити вони сприймають як те, що ставка на війну працює і можна воювати далі", — заявив Зеленський.

Він переконаний, що продовження війни пов'язане з позицією Кремля, а не з діями України, яка захищається від російської агресії.

"Саме на Росію потрібно тиснути, щоб у миру був шанс", — підсумував президент.

Повідомлення Володимира Зеленського. Скриншот: facebook.com/zelenskyy.official

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що росіяни масштабували свою антиенергетичну операцію і під час однієї з попередніх масштабних російських атак під удар потрапили понад 15 важливих об'єктів електрогенерації та енергопередачі в різних регіонах України.

Також Новини.LIVE писали, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв про відсутність чітко визначених умов енергетичного перемир'я, про яке оголосив президент США Дональд Трамп. У Кремлі стверджували, що домовленості про припинення атак на енергооб'єкти не були належним чином конкретизовані.