Зеленський: РФ намагається зробити в Україні блекаут перед зимою

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Росія посилила атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Під ударом опинилися понад 15 важливих об’єктів електрогенерації та енергопередачі в різних регіонах. Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність посилення міжнародного тиску на Росію.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомленя Володимира Зеленського у суботу, 17 жовтня.

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Росія атакувала понад 15 об’єктів енергетики

За словами глави держави, напередодні російські війська завдали одного з найбільших ударів по українській енергетиці. До відновлювальних робіт залучені всі необхідні служби та доступні сили українських енергетичних компаній.

"Напередодні росіяни завдали одного з найбільших ударів по українській енергетиці: були атаковані більш ніж 15 важливих об’єктів електрогенерації та енергопередачі в різних регіонах України. Тривають відновлювальні роботи, і у них задіяні всі необхідні служби, всі доступні сили українських енергетичних компаній. Дякую кожному й кожній, хто працює фактично без перерви, щоб відновити світло", — зазначив лідер.

Росія застосувала понад 320 Шахедів і ракети

Президент повідомив, що найскладніша ситуація склалася в Луцьку, Рівному, Житомирі, Вінниці, Шепетівці, Славуті та Нетішині. Також російські війська атакували енергетику Харківщини, Київської області, Дніпровщини та інших регіонів.

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За словами Зеленського, Росія намагається розпорошити українські резерви та можливості для відновлення енергетичної інфраструктури. У період із 19:00 попереднього дня до 7:00 ранку російські війська застосували проти української енергетики, міст і громад понад 320 реактивних і бензинових Шахедів, а також баражуючі боєприпаси, крилаті та балістичні ракети. Попри те, що українським військовим вдається збивати значну частину цілей, масовані й безперервні удари спричиняють негативні наслідки.

"Росіяни масштабували свою антиенергетичну операцію і намагаються максимально розпорошити наші резерви та відновлювальну спроможність. Тільки від 19-ї години вчора й по 7-му ранку сьогодні були застосовані проти нашої енергетики, проти наших міст і громад більш ніж 320 реактивних і бензинових "шахедів", також баражуючі боєприпаси, крилаті та балістичні ракети. І хоч значну частину нашим воїнам вдається збивати, але масовість і безперервність російських ударів — і саме по енергетиці — має, на жаль, багато негативних наслідків", — написав глава держави.

Зеленський закликав посилити тиск на Росію

Глава держави подякував європейським партнерам за підготовлені нові пакети підтримки для України. Водночас він наголосив на важливості того, щоб у США бачили наслідки російських атак на українську енергетику.

Зеленський також розкритикував рішення в Америці повністю проігнорувати закон Ліндсі Грема, який, за його словами, мав забезпечити дієвий тиск на Росію для припинення війни. Президент зазначив, що цей закон і надалі може допомогти Україні, однак для цього необхідно забезпечити його реальну дію.

"Важливо, що вже підготовлені нові пакети підтримки для України від наших європейських партнерів. Я вдячний їм за це. І важливо, щоб також усі в Америці бачили, що насправді відбувається. У час, коли росіяни завдали такого масштабного удару по нашій енергетиці, в Америці було, на жаль, ухвалено рішення повністю проігнорувати закон Ліндсі Грема, який повинен був запровадити справді дієвий тиск на Росію заради припинення цієї війни. Цей закон міг — і ще може! — дуже допомогти. Але потрібно, щоб закон справді працював, і кожен голос за це має значення", — зауважив Зеленський.

Росія прагне залишити українців без світла й опалення

Зеленський заявив, що Росія намагається спричинити блекаут в Україні напередодні зими та позбавити мільйони людей електроенергії й опалення. Він наголосив, що послаблення тиску на агресора лише заохочує його продовжувати атаки.

Президент закликав не здавати позицій і докладати зусиль для завершення війни, а не створювати умови для її безкінечного продовження. Наприкінці звернення він подякував усім, хто бореться за мир і допомагає Україні.

"Росія намагається зробити в Україні блекаут прямо перед зимою. Росія намагається залишити мільйони наших людей без електрики та опалення. Тиск потрібен, щоб це зупинити. Американський санкційний блекаут, послаблення тиску на агресора, грошові винагороди для Путіна – це все тільки спонукає його бити далі. Треба не здавати позиції і намагатись закінчити війну. Закінчити, а не дати Путіну всі підстави продовжувати її безкінечно. Дякую всім, хто справді бореться за мир і допомагає Україні!", — резюмував президент.

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