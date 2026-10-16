Шмигаль попередив про загрозу для енергетики через дрони РФ із кумулятивними зарядами

Міністр енергетики Денис Шмигаль. Фото: Верховна Рада України

Російські окупанти змінили тактику атак на українську енергетичну інфраструктуру та почали частіше використовувати безпілотники з кумулятивними зарядами. Такі дрони пошкоджують опори й лінії електропередач, а щоденні удари створюють додаткове навантаження на енергетиків. Водночас великі енергетичні об’єкти посилили захист, а Україна вже отримала понад 33 тисячі тонн обладнання для відновлення системи та підготовки до зими.

Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Новини.LIVE.

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Шмигаль розповів про нову загрозу для енергосистеми

За словами Шмигаля, Україна врахувала досвід попередніх опалювальних сезонів і посилила захист генерувальних потужностей та об’єктів передачі електроенергії. Водночас Росія продовжує атакувати енергомережу десятками безпілотників щодня.

"Ворог безумовно змінює тактику. Стратегія залишається та сама — залишити нас без електрики, води, без опалення. Але тактика змінюється", — наголосив Шмигаль.

Міністр зазначив, що нові дрони з кумулятивними зарядами становлять загрозу для опор і ліній електропередач. За його словами, енергетики оперативно усувають пошкодження, однак через велику кількість атак їхні наслідки відчувають жителі українських міст.

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Особливо складною залишається ситуація в Києві, який, за словами Шмигаля, перебуває під постійними російськими атаками вдень і вночі. Водночас міністр не розкрив деталі нових заходів протидії. Він заявив, що ця інформація є закритою.

Окремо Шмигаль повідомив про міжнародну допомогу для енергетичного сектору. За його словами, за підтримки партнерів в Україну вже доставили понад 33 тисячі тонн різного енергетичного обладнання для потреб усіх регіонів.

Як писали Новини.LIVE, взимку в Україні можливі планові та аварійні відключення електроенергії через російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко назвав серед міст із підвищеними ризиками Київ, Одесу та Кривий Ріг, а також населені пункти поблизу лінії фронту. Попри посилення захисту енергооб’єктів і підготовку до холодів, повністю виключити перебої з електропостачанням неможливо.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме на російські атаки по енергетичній інфраструктурі, зокрема на спроби спричинити масштабні відключення світла. Він наголосив, що Росія отримає відповідь у разі нових ударів по українській енергосистемі. Водночас Зеленський підкреслив важливість санкцій проти РФ, продовження обмінів полоненими та можливих домовленостей про енергетичне перемир’я.