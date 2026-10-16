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Головна Новини дня Шмигаль пояснив, як Росія змінила удари по енергетиці перед зимою

Шмигаль пояснив, як Росія змінила удари по енергетиці перед зимою

Ua ru
16 жовтня 2026 17:32
Шмигаль попередив про загрозу для енергетики через дрони РФ із кумулятивними зарядами
Міністр енергетики Денис Шмигаль. Фото: Верховна Рада України

Російські окупанти змінили тактику атак на українську енергетичну інфраструктуру та почали частіше використовувати безпілотники з кумулятивними зарядами. Такі дрони пошкоджують опори й лінії електропередач, а щоденні удари створюють додаткове навантаження на енергетиків. Водночас великі енергетичні об’єкти посилили захист, а Україна вже отримала понад 33 тисячі тонн обладнання для відновлення системи та підготовки до зими.

Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Новини.LIVE.

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Шмигаль розповів про нову загрозу для енергосистеми

За словами Шмигаля, Україна врахувала досвід попередніх опалювальних сезонів і посилила захист генерувальних потужностей та об’єктів передачі електроенергії. Водночас Росія продовжує атакувати енергомережу десятками безпілотників щодня.

"Ворог безумовно змінює тактику. Стратегія залишається та сама — залишити нас без електрики, води, без опалення. Але тактика змінюється", — наголосив Шмигаль.

Міністр зазначив, що нові дрони з кумулятивними зарядами становлять загрозу для опор і ліній електропередач. За його словами, енергетики оперативно усувають пошкодження, однак через велику кількість атак їхні наслідки відчувають жителі українських міст.

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Особливо складною залишається ситуація в Києві, який, за словами Шмигаля, перебуває під постійними російськими атаками вдень і вночі. Водночас міністр не розкрив деталі нових заходів протидії. Він заявив, що ця інформація є закритою.

Окремо Шмигаль повідомив про міжнародну допомогу для енергетичного сектору. За його словами, за підтримки партнерів в Україну вже доставили понад 33 тисячі тонн різного енергетичного обладнання для потреб усіх регіонів.

Як писали Новини.LIVE, взимку в Україні можливі планові та аварійні відключення електроенергії через російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко назвав серед міст із підвищеними ризиками Київ, Одесу та Кривий Ріг, а також населені пункти поблизу лінії фронту. Попри посилення захисту енергооб’єктів і підготовку до холодів, повністю виключити перебої з електропостачанням неможливо.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме на російські атаки по енергетичній інфраструктурі, зокрема на спроби спричинити масштабні відключення світла. Він наголосив, що Росія отримає відповідь у разі нових ударів по українській енергосистемі. Водночас Зеленський підкреслив важливість санкцій проти РФ, продовження обмінів полоненими та можливих домовленостей про енергетичне перемир’я.

Денис Шмигаль Верховна Рада сфера енергетики зима атака година запитань до Уряду
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка

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