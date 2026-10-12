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Головна Новини дня Зеленський: Україна відповідатиме на удари Росії по енергетиці

Зеленський: Україна відповідатиме на удари Росії по енергетиці

Ua ru
12 жовтня 2026 11:32
Володимир Зеленський: Україна відповідатиме на удари Росії по енергетиці
термінова

Росія продовжує щодня атакувати українські електростанції, енергомережі та інші об’єкти інфраструктури, намагаючись використати зиму як зброю проти України. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна має інструменти для стримування російської ескалації та відповідатиме на дії Кремля.

Про це Зеленський повідомив під час Варшавського безпекового форуму-2026, інформує Новини.LIVE.

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Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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