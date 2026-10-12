Володимир Зеленський: Україна відповідатиме на удари Росії по енергетиці

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Росія продовжує щодня атакувати українські електростанції, енергомережі та інші об’єкти інфраструктури, намагаючись використати зиму як зброю проти України. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна має інструменти для стримування російської ескалації та відповідатиме на дії Кремля.

Про це Зеленський повідомив під час Варшавського безпекового форуму-2026, інформує Новини.LIVE.

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