Зеленський заявив, що готовий говорити про вибори після припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність обговорити проведення виборів за умови повного припинення вогню. Він пояснив, що постійні російські атаки не дають змоги організувати голосування з міркувань безпеки. Водночас глава держави зазначив, що навіть перемир’я не вирішує питання законодавчих обмежень щодо проведення виборів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час Варшавського безпекового форуму-2026.

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Зеленський про проведення виборів в Україні

Володимир Зеленський наголосив, що Росія продовжує атакувати Україну цілодобово, а відповідно до нової тактики російських військ удари відбуваються щогодини. За таких обставин гарантувати безпеку виборчого процесу неможливо.

Водночас лідер зауважив, що проведення виборів навіть за умови припинення вогню суперечить чинному законодавству України. Однак він допустив обговорення цього питання, якщо Сполучені Штати Америки домовляться з Росією про повне припинення вогню.

"Готовий обговорити вибори, якщо буде досягнуто згоди про повне припинення вогню", — наголосив глава держави.

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Новини.LIVE інформували, що раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова провести вибори, якщо Росія погодиться на повне припинення вогню на 60 днів. Президент наголосив, що для організації голосування необхідно гарантувати безпеку виборців і дотриматися законодавчих вимог. Також він підтвердив готовність України до енергетичного перемир’я за умови, що Росія припинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Новини.LIVE писали, що Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні час обрати нового президента, звинувативши Володимира Зеленського в нібито втрачених можливостях завершити війну. Також він розкритикував українські удари по російських нафтопереробних заводах, заявивши про можливі ризики для світового ринку дизельного пального.

Новини.LIVE також повідомляли, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтримав Володимира Зеленського після заяви Дональда Трампа про необхідність обрати нового президента України. Він наголосив, що саме український народ має визначати, хто очолюватиме державу та яким буде її політичне майбутнє. Сибіга також заявив, що Зеленський керує країною під час війни за незалежність, свободу та гідність і заслуговує на підтримку.