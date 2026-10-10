Сибіга відповів Трампу на заяву про нового президента України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтримав Президента України Володимира Зеленського після заяви Президента США Дональда Трампа. Глава українського МЗС наголосив, що саме українці мають вирішувати, хто керуватиме країною, і визначати її подальше політичне майбутнє.

Про це повідомило МЗС України, передає Новини.LIVE.

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Андрій Сибіга про підтримку Володимира Зеленського. Скриншот: МЗС України/Telegram

Що сказав Сибіга про Зеленського

Андрій Сибіга наголосив, що українці самі мають вирішувати, хто очолюватиме країну. Він також висловив підтримку чинному главі держави.

"Президент Володимир Зеленський очолює нашу державу в час війни — війни за незалежність, свободу та гідність. Він має підтримку українського народу, і саме народ має право вирішувати. Заяви з-за кордону лише підтверджують, що він добре виконує свою роботу. Він заслуговує на підтримку", — зазначив міністр.

Що передувало заяві Сибіги

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент США Дональд Трамп заявив, що Україні час обирати нового президента. Він аргументував це тим, що Володимир Зеленський нібито неодноразово мав можливість завершити війну, але не скористався нею.

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Також Новини.LIVE писали, що Трамп просив українську сторону не завдавати ударів по російських об'єктах, пов'язаних із виробництвом дизельного пального. Крім того, американський лідер назвав причиною початку російсько-української війни некомпетентність і стверджував, що конфлікту можна було уникнути.