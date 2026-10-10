Сибига ответил Трампу на заявление о новом президенте Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поддержал президента Украины Владимира Зеленского после заявления президента США Дональда Трампа. Глава украинского МИД подчеркнул, что именно украинцы должны решать, кто будет руководить страной, и определять её дальнейшее политическое будущее.

Об этом сообщило МИД Украины, передает Новини.LIVE.

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Андрей Сибига о поддержке Владимира Зеленского. Скриншот: МИД Украины/Telegram

Что сказал Сибига о Зеленском

Андрей Сибига подчеркнул, что украинцы сами должны решать, кто будет возглавлять страну. Он также выразил поддержку действующему главе государства.

"Президент Владимир Зеленский возглавляет наше государство в период войны — войны за независимость, свободу и достоинство. Он пользуется поддержкой украинского народа, и именно народ имеет право решать. Заявления из-за рубежа лишь подтверждают, что он хорошо справляется со своей работой. Он заслуживает поддержки", — отметил министр.

Что предшествовало заявлению Сибиги

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора избирать нового президента. Он аргументировал это тем, что Владимир Зеленский якобы не раз имел возможность завершить войну, но не воспользовался ею.

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Также Новини.LIVE писали, что Трамп просил украинскую сторону не наносить удары по российским объектам, связанным с производством дизельного топлива. Кроме того, американский лидер назвал причиной начала российско-украинской войны некомпетентность и утверждал, что конфликта можно было избежать.