РФ відмовляється від перемир'я для виборів в Україні: аналіз ISW

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov

Росія свідомо спекулює конституційною неможливістю України провести вибори в умовах війни, щоб затягувати бойові дії та зривати переговори. Москва цілком здатна розблокувати виборчий процес будь-якої миті, просто погодившись на перемир'я, яке регулярно пропонують як Київ, так і Вашингтон, але Кремль наказує атакувати Україну й надалі та тиснути по всій лінії фронту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт аналітиків ISW.

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Як Росія заважає проводити вибори в Україні

Кремль цілеспрямовано маніпулює дипломатичним процесом, спекулюючи на тому, що українське законодавство унеможливлює проведення голосування під час воєнного стану. Аналітики звертають увагу, що Кремль може допомогти провести вибори в Україні в будь-який момент.

Для цього Москві достатньо погодитися на повне припинення вогню, до якого її неодноразово закликали Україна та Сполучені Штати.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський чітко підтвердив готовність організувати виборчий процес суворо за нормами Конституції України.

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Глава держави 11 жовтня наголосив, що кампанія відбудеться, щойно РФ піде на 60-денне всеохоплююче перемир'я, здатне гарантувати базову безпеку виборців. Україна неодноразово демонструвала відкритість до поступок заради голосування за наявності чітких безпекових гарантій, адже без довгострокового затишшя чи мирної угоди скасувати дію воєнного стану юридично неможливо.

Яким чином Росія хоче використати з користю неможливість проводити вибори

Натомість російська влада свідомо позбавляє Україну умов, необхідних для організації голосування. Тільки за тиждень із 4 по 11 жовтня атаки РФ забрали життя понад 150 мирних жителів. Водночас голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв 11 жовтня публічно підтвердив, що атаки триватимуть й надалі, назвавши удари єдиними інструментами, які наближають РФ до вигідного їй результату.

У такий спосіб влада РФ намагається завдати критичної шкоди українському стратегічному тилу та примусити Київ до повної капітуляції. Риторика російських посадовців навколо теми виборів і переговорів активізувалася саме на тлі помітних успіхів Сил оборони України на фронті. Розрахунок Кремля полягає у підриві підтримки з боку західних союзників, яка стала фундаментом українських контратак.

Також в Москві сподіваються повернути ініціативу на полі бою, якщо їм удасться схилити партнерів України до згортання допомоги. Росіяни спираються на попередній досвід, адже коли у березні 2025 року США тимчасово призупиняли передачу розвідувальних даних, окупаційні війська зуміли просунутися в Курській області.

Наразі Кремль намагається знову заблокувати критично важливу взаємодію у сфері розвідки, насаджуючи фальшиву тезу про те, що саме Київ нібито відкидає мир. Просуваючи максималістські вимоги та відкидаючи реальні компроміси, російська сторона намагається перекласти на Україну власну провину за зрив конструктивного діалогу.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно президент США Дональд Трамп публічно закликав Україну змінити лідера, звинувативши Володимира Зеленського у відмові скористатися шансами для завершення війни. У відповідь на ці закиди Зеленський заявив про готовність провести вибори, але лише за умови, що Володимир Путін погодиться на повне припинення вогню щонайменше на 60 днів.

Водночас очільник МЗС Андрій Сибіга наголосив, що політичне майбутнє країни та питання влади належать до виключного права самих українців, а не зовнішніх політиків.

Раніше Володимир Зеленський окремо пояснював небезпеку від виборів. Мовляв, голосування в умовах війни загрожує внутрішнім розколом та серйозними ризиками для стабільності суспільства. До того ж перевести процес в онлайн-формат також не вдасться. Спікер парламенту Руслан Стефанчук зазначив, що онлайн-голосування найближчим часом є безперспективним через неможливість технічно забезпечити базові стандарти чесних виборів.