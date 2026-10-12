Россия отказывается от перемирия для проведения выборов в Украине: анализ ISW

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Гавриил Григоров

Россия сознательно спекулирует на конституционной невозможности Украины провести выборы в условиях войны, чтобы затягивать боевые действия и срывать переговоры. Москва вполне способна разблокировать избирательный процесс в любой момент, просто согласившись на перемирие, которое регулярно предлагают как Киев, так и Вашингтон, но Кремль приказывает и дальше атаковать Украину и оказывать давление по всей линии фронта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет аналитиков ISW.

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Как Россия мешает проведению выборов в Украине

Кремль целенаправленно манипулирует дипломатическим процессом, спекулируя на том, что украинское законодательство делает невозможным проведение голосования во время военного положения. Аналитики обращают внимание, что Кремль может помочь провести выборы в Украине в любой момент.

Для этого Москве достаточно согласиться на полное прекращение огня, к которому её неоднократно призывали Украина и Соединённые Штаты.

Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский четко подтвердил готовность организовать избирательный процесс в строгом соответствии с нормами Конституции Украины.

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Глава государства 11 октября подчеркнул, что кампания состоится, как только РФ пойдет на 60-дневное всеобъемлющее перемирие, способное гарантировать базовую безопасность избирателей. Украина неоднократно демонстрировала готовность пойти на уступки ради проведения выборов при наличии четких гарантий безопасности, ведь без долгосрочного затишья или мирного соглашения отменить действие военного положения юридически невозможно.

Как Россия намерена извлечь выгоду из невозможности проведения выборов

Вместо этого российские власти сознательно лишают Украину условий, необходимых для организации голосования. Только за неделю с 4 по 11 октября атаки РФ унесли жизни более 150 мирных жителей. В то же время председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев 11 октября публично подтвердил, что атаки будут продолжаться и в дальнейшем, назвав удары единственными инструментами, которые приближают РФ к выгодному для неё результату.

Таким образом власти РФ пытаются нанести критический ущерб украинскому стратегическому тылу и заставить Киев полностью капитулировать. Риторика российских чиновников вокруг темы выборов и переговоров активизировалась именно на фоне заметных успехов Сил обороны Украины на фронте. Расчет Кремля заключается в подрыве поддержки со стороны западных союзников, которая стала фундаментом украинских контратак.

Также в Москве надеются вернуть инициативу на поле боя, если им удастся склонить партнеров Украины к сокращению помощи. Россияне опираются на предыдущий опыт, ведь когда в марте 2025 года США временно приостановили передачу разведывательных данных, оккупационные войска сумели продвинуться в Курской области.

Сейчас Кремль пытается вновь заблокировать критически важное взаимодействие в сфере разведки, насаждая ложный тезис о том, что именно Киев якобы отвергает мир. Выдвигая максималистские требования и отвергая реальные компромиссы, российская сторона пытается переложить на Украину собственную вину за срыв конструктивного диалога.

Новини.LIVE сообщали, что недавно президент США Дональд Трамп публично призвал Украину сменить лидера, обвинив Владимира Зеленского в отказе воспользоваться шансами для завершения войны. В ответ на эти обвинения Зеленский заявил о готовности провести выборы, но только при условии, что Владимир Путин согласится на полное прекращение огня как минимум на 60 дней.

В то же время глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что политическое будущее страны и вопросы власти относятся к исключительной компетенции самих украинцев, а не внешних политиков.

Ранее Владимир Зеленский отдельно объяснял опасность проведения выборов. Мол, голосование в условиях войны грозит внутренним расколом и серьёзными рисками для стабильности общества. К тому же перевести процесс в онлайн-формат также не удастся. Спикер парламента Руслан Стефанчук отметил, что онлайн-голосование в ближайшее время является бесперспективным из-за невозможности технически обеспечить базовые стандарты честных выборов.