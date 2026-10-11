Зеленський назвав умову проведення виборів в Україні

Президент Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський заявив про можливість проведення виборів за умови припинення бойових дій на 60 днів. За його словами, для цього потрібна згода російського лідера Володимира Путіна на відповідне перемир’я.

Про це президент повідомив в інтерв'ю ABC.

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За якої умови Україна може провести вибори

"Якщо президент Трамп справді хоче проведення виборів, передайте Путіну: дайте нам 2 місяці повного припинення вогню, і ми проведемо вибори. І ми, звісно, ​​будемо готові прийняти будь-який вибір нашого народу - саме українського народу", - Зеленський.

Як повідомляли Новини.LIVE, 10 жовтня Дональд Трамп висловився за обрання нового президента України, поставивши під сумнів дії Володимира Зеленського. Американський лідер стверджував, що український президент мав кілька нагод завершити війну, проте, на його думку, не використав їх.

Як повідомляли Новини.LIVE, 10 жовтня Андрій Сибіга відреагував на критику Дональда Трампа на адресу Володимира Зеленського, висловившись на підтримку українського президента. Очільник МЗС підкреслив, що право обирати владу та визначати політичний курс держави належить виключно українському народу.