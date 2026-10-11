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Главная Новости дня Зеленский: Украина проведет выборы, если Путин согласится на 60-дневное перемирие

Зеленский: Украина проведет выборы, если Путин согласится на 60-дневное перемирие

Ua ru
11 октября 2026 16:45
Зеленский назвал условие проведения выборов в Украине
Президент Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности проведения выборов при условии прекращения боевых действий на 60 дней. По его словам, для этого необходимо согласие российского лидера Владимира Путина на соответствующее перемирие.

Об этом президент сообщил в интервью ABC.

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При каком условии Украина может провести выборы

"Если президент Трамп действительно хочет проведения выборов, передайте Путину: дайте нам 2 месяца полного прекращения огня, и мы проведем выборы. И мы, конечно, будем готовы принять любой выбор нашего народа — именно украинского народа", — сказал Зеленский.

Как сообщали Новини.LIVE, 10 октября Дональд Трамп высказался за избрание нового президента Украины, поставив под сомнение действия Владимира Зеленского. Американский лидер утверждал, что у украинского президента было несколько возможностей завершить войну, однако, по его мнению, он ими не воспользовался.

Как сообщали Новини.LIVE, 10 октября Андрей Сибига отреагировал на критику Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского, высказавшись в поддержку украинского президента. Глава МИД подчеркнул, что право избирать власть и определять политический курс государства принадлежит исключительно украинскому народу.

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Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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