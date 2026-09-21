Стефанчук заявив, що електронні вибори в Україні малоперспективні

Руслан Стефанчук. Фото: ВРУ

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 21 вересня заявив, що проведення електронних виборів в Україні найближчим часом є малоперспективним. За його словами, наразі складно технічно забезпечити голосування, яке відповідатиме основним критеріям.

Про це ексклюзивно повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Шоферова.

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Стефанчук оцінив перспективи електронних виборів

Серед таких критеріїв Стефанчук назвав демократичність, безпеку та довіру до результатів виборів. Він також звернув увагу на положення Конституції, відповідно до яких вибори мають забезпечувати безпосереднє голосування.

За словами голови Верховної Ради, фахівці, з якими він спілкується, наразі не бачать технічної можливості провести електронні вибори відповідно до необхідних вимог.

Водночас Стефанчук зазначив, що з повагою ставиться до застосунку "Дія" та сам ним користується.

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"А що до Дії, з повагою ставлюся до Дії. Сам голосую, але не хочу, щоб на виборах чи Президента, чи Верховної Ради в нас було те, що було на голосуванні за Євробачення", — сказав Стефанчук.

Як повідомляли Новини.LIVE, 21 вересня Руслан Стефанчук заявив, що планує внести поправки до державного бюджету України на 2027 рік. За його словами, серед пріоритетів під час підготовки змін — соціальна справедливість, підтримка українських університетів та війська.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Руслан Стефанчук заявив, що бачить зміни у ставленні Вашингтона до ситуації в Україні та позитивні сигнали щодо підтримки Києва. За його словами, Україна має великі очікування від майбутньої зустрічі президента Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.