Стефанчук пропонуватиме обмежити зарплати посадовців із бюджету

Руслан Стефанчук. Фото: РБК-Україна

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що планує внести поправки до державного бюджету України на 2027 рік. За його словами, серед пріоритетів — соціальна справедливість, підтримка українських університетів та війська.

Про це він сказав під час презентації нового цивільного кодексу, передає журналістка Новини.LIVE Анна Шоферова.

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Стефанчук готує поправки до бюджету-2027

Стефанчук зазначив, що бюджет на 2027 рік є черговим бюджетом воєнного стану, у якому значна частина коштів спрямована на підтримку Збройних сил України. Водночас, за його словами, значний обсяг ресурсів надходить від міжнародних партнерів, тому Україна має це враховувати та продовжувати дипломатичну роботу.

Окремо голова Верховної Ради заявив, що планує знову порушити питання обмеження зарплат, які виплачуються з державного бюджету.

"У нас не повинен бути в період війни заробітних кладів по 3-4 мільйони, які отримують деякі посадовці. У нас повинен бути певний ліміт", — сказав Стефанчук.

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За його словами, під час війни економити мають усі, а не лише громадяни, які в окремих випадках не мають достатнього рівня забезпечення. Серед інших пріоритетів поправок Стефанчук назвав соціальну справедливість, підтримку українських університетів та війська. Він зазначив, що зараз напрацьовуються програми, за рахунок яких можна буде посилити відповідні напрями наступного року.

Водночас голова Верховної Ради наголосив, що кожна поправка до бюджету, яка передбачає додаткові видатки, має бути збалансованою та містити розуміння джерела фінансування.

"Я хочу якраз підготувати такі поправки, які будуть, з одного боку, давати можливість на надходження до бюджету, а з іншого боку давати можливість перерозподілу всередині країни на більш справедливі ціни", — заявив Стефанчук.

Як повідомляли Новини.LIVE, 21 вересня Руслан Стефанчук заявив, що Україна має великі очікування від майбутньої зустрічі президента Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. За його словами, він бачить зміни у ставленні Вашингтона до ситуації в Україні та позитивні сигнали щодо підтримки Києва.

Як повідомляли Новини.LIVE, 21 вересня Руслан Стефанчук заявив, що Україна домоглася дострокового ухвалення у США закону про санкції проти Росії та Ірану. За його словами, спочатку розгляд документа планували на грудень, однак після переговорів за участю української сторони його ухвалили вже у вересні.