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Главная Новости дня Стефанчук: во время войны зарплаты чиновников нужно ограничить

Стефанчук: во время войны зарплаты чиновников нужно ограничить

Ua ru
21 сентября 2026 18:58
Репортаж
Стефанчук предложит ограничить зарплаты чиновников, финансируемых из бюджета
Руслан Стефанчук. Фото: РБК-Украина

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что планирует внести поправки в государственный бюджет Украины на 2027 год. По его словам, среди приоритетов — социальная справедливость, поддержка украинских университетов и вооружённых сил.

Об этом он сказал во время презентации нового гражданского кодекса, передает журналист Новини.LIVE Анна Шоферова.

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Стефанчук готовит поправки к бюджету-2027

Стефанчук отметил, что бюджет на 2027 год является очередным бюджетом военного положения, в котором значительная часть средств направлена на поддержку Вооруженных сил Украины. В то же время, по его словам, значительный объем ресурсов поступает от международных партнеров, поэтому Украина должна это учитывать и продолжать дипломатическую работу.

Отдельно председатель Верховной Рады заявил, что планирует вновь поднять вопрос об ограничении зарплат, выплачиваемых из государственного бюджета.

"У нас в период войны не должно быть зарплат по 3–4 миллиона, которые получают некоторые чиновники. У нас должен быть определенный лимит", — сказал Стефанчук.

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По его словам, во время войны экономить должны все, а не только граждане, которые в отдельных случаях не имеют достаточного уровня обеспечения. Среди других приоритетов поправок Стефанчук назвал социальную справедливость, поддержку украинских университетов и вооруженных сил. Он отметил, что сейчас разрабатываются программы, за счет которых в следующем году можно будет усилить соответствующие направления.

В то же время председатель Верховной Рады подчеркнул, что каждая поправка к бюджету, предусматривающая дополнительные расходы, должна быть сбалансированной и содержать указание на источник финансирования.

"Я хочу именно подготовить такие поправки, которые, с одной стороны, обеспечат поступления в бюджет, а с другой — позволят перераспределить средства внутри страны по более справедливым ценам", — заявил Стефанчук.

Как сообщали Новини.LIVE, 21 сентября Руслан Стефанчук заявил, что Украина возлагает большие надежды на предстоящую встречу президента Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. По его словам, он видит изменения в отношении Вашингтона к ситуации в Украине и положительные сигналы о поддержке Киева.

Как сообщали Новини.LIVE, 21 сентября Руслан Стефанчук заявил, что Украина добилась досрочного принятия в США закона о санкциях против России и Ирана. По его словам, изначально рассмотрение документа планировалось на декабрь, однако после переговоров с участием украинской стороны его приняли уже в сентябре.

Верховная Рада госбюджет Руслан Стефанчук зарплаты бюджет
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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