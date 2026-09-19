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Главная Новости дня Стефанчук: Украина добилась досрочного введения санкций США против РФ

Стефанчук: Украина добилась досрочного введения санкций США против РФ

Ua ru
19 сентября 2026 14:08
Эксклюзив
Украина добилась досрочного принятия закона США о санкциях
Руслан Стефанчук. Фото: Руслан Стефанчук/Facebook

По словам председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, Украина добилась досрочного принятия в США закона о санкциях против России и Ирана. Рассмотрение документа изначально планировалось на декабрь, однако после переговоров с участием украинской стороны его приняли уже в сентябре.

Об этом Стефанчук заявил журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Стефанчук рассказал о переговорах с США

По словам Стефанчука, во время заседания спикеров стран G7 одной из задач украинской делегации было добиться ускорения рассмотрения санкционного закона.

"Второе — договориться с ними о том, чтобы закон, проголосованный в Соединенных Штатах, был принят именно сейчас. И сегодня президент Соединенных Штатов уже подписал его", — сказал Стефанчук.

Он отметил, что для этого украинская сторона провела длительные переговоры с американскими партнерами.

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"Мы очень много говорили, но я хочу поблагодарить Майка Джонсона, спикера Палаты представителей Соединенных Штатов, за то, что он сделал все для того, чтобы закон был принят сейчас, а не в декабре, как это планировалось", — подчеркнул председатель Верховной Рады.

Стефанчук добавил, что принятие закона раньше запланированного срока важно для Украины.

"Для нас это очень важно и это большой импульс", — отметил он.

Трамп подписал закон о санкциях против России

Как писали Новини.LIVE, Трамп подписал закон Грэма о санкциях против РФ. Документ предусматривает новые ограничения в отношении российских чиновников, банков и "теневого флота", а также позволяет президенту США вводить пошлины до 100% для определенных стран — покупателей российских энергоресурсов.

Также Сибига призвал мир последовать примеру США и усилить санкции против РФ. Министр иностранных дел Украины заявил, что решение Вашингтона должно стать сигналом для партнеров в ЕС и других странах G7, а международное давление на Россию должно быть скоординированным.

санкции против России Руслан Стефанчук США Украина санкции
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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