Україна домоглася дострокового ухвалення санкційного закону США

Руслан Стефанчук. Фото: Руслан Стефанчук/Facebook

За словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, Україна домоглася дострокового ухвалення у США закону про санкції проти Росії та Ірану. Розгляд документа спочатку планували на грудень, однак після переговорів за участю української сторони його ухвалили вже у вересні.

Про це Стефанчук заявив журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Стефанчук розповів про переговори зі США

За словами Стефанчука, під час засідання спікерів країн G7 одним із завдань української делегації було домогтися пришвидшення розгляду санкційного закону.

"Друге — домовитися з ними про те, щоб закон, який проголосований у Сполучених Штатах, був проголосований саме зараз. І сьогодні президент Сполучених Штатів вже підписав його", — сказав Стефанчук.

Він зазначив, що для цього українська сторона провела тривалі переговори з американськими партнерами.

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"Ми дуже багато говорили, але я хочу подякувати Майку Джонсону, спікеру Палати представників Сполучених Штатів, за те, що він зробив все для того, щоб він проголосований був зараз, а не в грудні, як це планувалося", — наголосив голова Верховної Ради.

Стефанчук додав, що ухвалення закону раніше запланованого терміну є важливим для України.

"Для нас це дуже важливо і це великий імпульс", — зазначив він.

Трамп підписав закон про санкції проти Росії

Як писали Новини.LIVE, Трамп підписав закон Грема про санкції проти РФ. Документ передбачає нові обмеження проти російських посадовців, банків та "тіньового флоту", а також дозволяє президенту США запроваджувати мита до 100% для визначених країн — покупців російських енергоресурсів.

Також Сибіга закликав світ наслідувати дії США та посилити санкції проти РФ. Міністр закордонних справ України заявив, що рішення Вашингтона має стати сигналом для партнерів у ЄС та інших країнах G7, а міжнародний тиск на Росію має бути скоординованим.