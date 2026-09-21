Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Стефанчук: электронные выборы в Украине пока малоперспективны

Стефанчук: электронные выборы в Украине пока малоперспективны

Ua ru
21 сентября 2026 23:57
Репортаж
Стефанчук заявил, что электронные выборы в Украине малоперспективны
Руслан Стефанчук. Фото: ВРУ

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук 21 сентября заявил, что проведение электронных выборов в Украине в ближайшее время не представляется перспективным. По его словам, в настоящее время сложно технически обеспечить голосование, которое соответствовало бы основным критериям.

Об этом эксклюзивно сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Шоферова.

Реклама

Стефанчук оценил перспективы электронных выборов

Среди таких критериев Стефанчук назвал демократичность, безопасность и доверие к результатам выборов. Он также обратил внимание на положения Конституции, согласно которым выборы должны обеспечивать непосредственное голосование.

По словам председателя Верховной Рады, специалисты, с которыми он общается, пока не видят технической возможности провести электронные выборы в соответствии с необходимыми требованиями.

В то же время Стефанчук отметил, что с уважением относится к приложению "Дия" и сам им пользуется.

Читайте также:

"Что касается "Дии", я с уважением отношусь к "Дии". Сам голосую, но не хочу, чтобы на выборах — будь то президентских или в Верховную Раду — у нас повторилась ситуация, которая произошла при голосовании за "Евровидение"", — сказал Стефанчук.

Как сообщали Новини.LIVE, 21 сентября Руслан Стефанчук заявил, что планирует внести поправки в государственный бюджет Украины на 2027 год. По его словам, среди приоритетов при подготовке изменений — социальная справедливость, поддержка украинских университетов и вооруженных сил.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Руслан Стефанчук заявил, что видит изменения в отношении Вашингтона к ситуации в Украине и позитивные сигналы о поддержке Киева. По его словам, Украина возлагает большие надежды на предстоящую встречу президента Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Руслан Стефанчук Дия выборы ВРУ Конституция Украины
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации