Стефанчук заявил, что электронные выборы в Украине малоперспективны

Руслан Стефанчук. Фото: ВРУ

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук 21 сентября заявил, что проведение электронных выборов в Украине в ближайшее время не представляется перспективным. По его словам, в настоящее время сложно технически обеспечить голосование, которое соответствовало бы основным критериям.

Об этом эксклюзивно сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Шоферова.

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Стефанчук оценил перспективы электронных выборов

Среди таких критериев Стефанчук назвал демократичность, безопасность и доверие к результатам выборов. Он также обратил внимание на положения Конституции, согласно которым выборы должны обеспечивать непосредственное голосование.

По словам председателя Верховной Рады, специалисты, с которыми он общается, пока не видят технической возможности провести электронные выборы в соответствии с необходимыми требованиями.

В то же время Стефанчук отметил, что с уважением относится к приложению "Дия" и сам им пользуется.

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"Что касается "Дии", я с уважением отношусь к "Дии". Сам голосую, но не хочу, чтобы на выборах — будь то президентских или в Верховную Раду — у нас повторилась ситуация, которая произошла при голосовании за "Евровидение"", — сказал Стефанчук.

Как сообщали Новини.LIVE, 21 сентября Руслан Стефанчук заявил, что планирует внести поправки в государственный бюджет Украины на 2027 год. По его словам, среди приоритетов при подготовке изменений — социальная справедливость, поддержка украинских университетов и вооруженных сил.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Руслан Стефанчук заявил, что видит изменения в отношении Вашингтона к ситуации в Украине и позитивные сигналы о поддержке Киева. По его словам, Украина возлагает большие надежды на предстоящую встречу президента Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.