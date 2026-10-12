Зеленский заявил, что готов обсуждать выборы после прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить проведение выборов при условии полного прекращения огня. Он пояснил, что постоянные российские атаки не позволяют организовать голосование из соображений безопасности. В то же время глава государства отметил, что даже перемирие не решает вопрос законодательных ограничений в отношении проведения выборов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

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Зеленский о проведении выборов в Украине

Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает атаковать Украину круглосуточно, а в соответствии с новой тактикой российских войск удары наносятся каждый час. В таких условиях гарантировать безопасность избирательного процесса невозможно.

В то же время лидер отметил, что проведение выборов даже при условии прекращения огня противоречит действующему законодательству Украины. Однако он допустил обсуждение этого вопроса, если Соединенные Штаты Америки договорятся с Россией о полном прекращении огня.

"Готов обсудить выборы, если будет достигнуто соглашение о полном прекращении огня", — подчеркнул глава государства.

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Новини.LIVE сообщали, что ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова провести выборы, если Россия согласится на полное прекращение огня на 60 дней. Президент подчеркнул, что для организации голосования необходимо гарантировать безопасность избирателей и соблюсти законодательные требования. Также он подтвердил готовность Украины к энергетическому перемирию при условии, что Россия прекратит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Новини.LIVE писали, что президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора избрать нового президента, обвинив Владимира Зеленского в якобы упущенных возможностях завершить войну. Также он раскритиковал украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявив о возможных рисках для мирового рынка дизельного топлива.

Новини.LIVE также сообщали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поддержал Владимира Зеленского после заявления Дональда Трампа о необходимости избрать нового президента Украины. Он подчеркнул, что именно украинский народ должен определять, кто будет возглавлять государство и каким будет его политическое будущее. Сибига также заявил, что Зеленский руководит страной во время войны за независимость, свободу и достоинство и заслуживает поддержки.