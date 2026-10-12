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Главная Новости дня Зеленский: Украина будет отвечать на удары России по энергетике

Зеленский: Украина будет отвечать на удары России по энергетике

Ua ru
12 октября 2026 11:32
Владимир Зеленский: Украина будет отвечать на удары России по энергетике
срочная

Россия продолжает ежедневно наносить удары по украинским электростанциям, энергосетям и другим объектам инфраструктуры, пытаясь использовать зиму в качестве оружия против Украины. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина располагает инструментами для сдерживания российской эскалации и будет реагировать на действия Кремля.

Об этом Зеленский сообщил во время Варшавского форума по безопасности-2026, сообщает Новини.LIVE.

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Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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