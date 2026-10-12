Владимир Зеленский: Украина будет отвечать на удары России по энергетике

Зеленский: Украина будет отвечать на удары России по энергетике
Ua ru
12 октября 2026 11:32
срочная
Россия продолжает ежедневно наносить удары по украинским электростанциям, энергосетям и другим объектам инфраструктуры, пытаясь использовать зиму в качестве оружия против Украины. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина располагает инструментами для сдерживания российской эскалации и будет реагировать на действия Кремля.
Об этом Зеленский сообщил во время Варшавского форума по безопасности-2026, сообщает Новини.LIVE.
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