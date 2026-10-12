Энергетическое перемирие между Украиной и Россией - Трамп включил только НПЗ

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил 11 октября об "энергетическом перемирии" между Украиной и Россией. Однако как оказалось, предложение американского лидера включает в себя исключительно прекращение ударов по НПЗ, а не договоренность о защите всей энергетики в целом. В случае, если Украина продолжит атаки, то США якобы грозят прекратить давать развединформацию и поставлять оружие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Axios.

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Что известно о деталях возможного "перемирия"

По словам представителя Белого дома, потенциальная сделка Трампа предусматривает прекращение атак на НПЗ обеими сторонами, и американский лидер ожидает, что президент Украины Владимир Зеленский будет его соблюдать.

При этом вопрос энергетики пока не включен. Чиновник говорит, что если атаки на НПЗ прекратятся, то только тогда следующим шагом может стать сделка о прекращении атак на электростанции и энергосети.

Тем временем украинский чиновник в комментарии изданию назвал это предложение однобоким. Он пояснил, что в Украине есть всего один НПЗ, который россияне неоднократно атаковали и который не функционирует в полную сил. Россия в свою очередь, обладает обширной сетью НПЗ.

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"Мы импортируем дизельное топливо и газ. Нам нужно, чтобы россияне прекратили атаковать нашу электросеть", — сказал он.

Тем временем представитель Белого дома говорит, что Россия об этом думает и вскоре станет известно, готова ли к Москва этому.

Также источники предупреждают, что атаки Украины на российские НПЗ наносят больше вреда отношениям Зеленского с Трампом, чем часов России.

На фоне кризисной ситуации спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили запланированную поездку в Москву, по крайней мере до тех пор, пока не прояснится вопрос о готовности Украины и европейских стран к согласованию нового единого предложения для диктатора РФ Владимира Путина.

Возможные угрозы от США Украине

В пятницу украинский чиновник сказал изданию, что во время встречи с американцами в Майами в пятницу Уиткофф и Кушнер пригрозили Украине прекратить обмен разведывательной информацией США, если к на продолжить игнорировать запросы Трампа.

При этом американский чиновник опроверг это, заявив, что Уиткофф и Кушнер сказали, что США являются сильным партнером, поставляющим боеприпасы и разведывательную информацию. Поэтому, добавили они, Украине не следует предпринимать действия, которые нанесут ущерб американским потребителям.

Стоит также отметить, что в воскресенье Financial Times опубликовало материал, в котором говорилось, что США заявили европейским странам о возможности прекращения поставок орудия Украине через НАТО, если Украины продолжит наносить удары по российским НПЗ.

Что еще известно

Как сообщали Новини.LIVE, Президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к энергетическому перемирию. Однако он подчеркнул, что важно не только объявить от этом, но и обеспечить выполнение на практике.

Также мы писали, что россияне вечером 11 октября нанесли удар по ТЭЦ-5 в Харькове. Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что этим ударом Россия нарушила энергетическое перемирие.