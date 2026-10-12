Енергетичне перемир’я між Україною та Росією — Трамп включив лише НПЗ

Дональд Трамп. Фото: Reuters

11 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про "енергетичне перемир’я" між Україною та Росією. Однак, як виявилося, пропозиція американського лідера передбачає виключно припинення ударів по НПЗ, а не домовленість про захист енергетики в цілому. У разі, якщо Україна продовжить атаки, то США нібито погрожують припинити надавати розвідувальну інформацію та постачати зброю.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Axios.

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Що відомо про деталі можливого "перемир’я"

За словами представника Білого дому, потенційна угода Трампа передбачає припинення атак на НПЗ обома сторонами, і американський лідер очікує, що президент України Володимир Зеленський дотримуватиметься її.

При цьому питання енергетики поки що не включено. Чиновник зазначає, що якщо атаки на НПЗ припиняться, то лише тоді наступним кроком може стати угода про припинення атак на електростанції та енергомережі.

Тим часом український чиновник у коментарі виданню назвав цю пропозицію однобічною. Він пояснив, що в Україні є лише один НПЗ, який росіяни неодноразово атакували і який не функціонує на повну потужність. Росія, у свою чергу, має розгалужену мережу НПЗ.

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"Ми імпортуємо дизельне паливо та газ. Нам потрібно, щоб росіяни припинили атакувати нашу електромережу", — сказав він.

Тим часом представник Білого дому заявляє, що Росія обмірковує це питання і незабаром стане відомо, чи готова до цього Москва.

Також джерела попереджають, що атаки України на російські НПЗ завдають більше шкоди відносинам Зеленського з Трампом, ніж Росії.

На тлі кризової ситуації спецпредставники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер відклали заплановану поїздку до Москви, принаймні доти, доки не проясниться питання щодо готовності України та європейських країн до узгодження нової єдиної пропозиції для диктатора РФ Володимира Путіна.

Можливі загрози з боку США для України

У п’ятницю український чиновник повідомив виданню, що під час зустрічі з американцями в Маямі в п’ятницю Віткофф і Кушнер пригрозили Україні припинити обмін розвідувальною інформацією з США, якщо вона й надалі ігноруватиме запити Трампа.

При цьому американський чиновник спростував це, заявивши, що Віткофф і Кушнер зазначили, що США є сильним партнером, який постачає боєприпаси та розвідувальну інформацію. Тому, додали вони, Україні не слід вживати заходів, які завдадуть шкоди американським споживачам.

Варто також зазначити, що в неділю Financial Times опублікувало матеріал, у якому йшлося про те, що США повідомили європейським країнам про можливість припинення поставок озброєння Україні через НАТО, якщо Україна продовжить завдавати ударів по російських НПЗ.

Що ще відомо

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент Володимир Зеленський заявив про готовність України до енергетичного перемир’я. Однак він наголосив, що важливо не лише оголосити про це, а й забезпечити виконання на практиці.

Також ми писали, що росіяни ввечері 11 жовтня завдали удару по ТЕЦ-5 у Харкові. Глава МЗС України Андрій Сібіга зазначив, що цим ударом Росія порушила енергетичне перемир’я.