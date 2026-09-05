Украинские фермеры продают зерно дешевле себестоимости

Украинский фермер Сергей Рыбалко демонстрирует зерна пшеницы. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Из-за перекрытых логистических путей и кризиса в сфере экспорта украинские фермеры вынуждены продавать зерно по ценам, значительно ниже себестоимости. Скупщики предлагают аграриям всего 3,5 тысячи гривен за тонну, тогда как затраты на гектар достигают 25 тысяч гривен.

Об этом говорится в расследовании Новини.LIVE "Наша справа".

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Продажа украинского зерна

Заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный отметил, что когда выросли цены на международном рынке продовольствия, в Африке стало сложнее найти еду.

"И здесь получается, что речь идет не только о нас, ведь мы, украинцы, сможем прокормить себя, нам хватит. Но что будет со всем миром — большой вопрос", — говорит он.

Фермеры продолжают выращивать зерно, но сегодня они не могут его продать, поскольку Россия блокирует порты и пути экспорта. В результате в мире усугубляется продовольственный кризис.

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Председатель ассоциации фермеров Херсонской области Виктор Гордиенко отметил, что перекупщики предлагают 3,5 тысячи гривен за тонну, но себестоимость составляет около 25 тысяч гривен на гектар.

Член комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук заявил, что продовольствие без моря невозможно вывезти.

"Возьмем август: тогда было вывезено где-то 800 тысяч тонн. Это ничто. Даже если поляки, молдаване и все остальные не будут блокировать, хотя молдавские фермеры заявили, что если начнется экспорт, то они выйдут на забастовки. Тогда мы выйдем на 2,5 миллиона тонн в месяц. Это такой идеальный, максимальный, в идеальных условиях показатель. А у нас будет продукции 80 миллионов тонн в год, если соберется", — говорит он.

Урожай приходится хранить прямо посреди поля в специальных рукавах.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на "Укрлендфарминг", 16 августа российские оккупанты нанесли удар по сельскохозяйственному предприятию в Сумской области. В частности, значительные разрушения понес элеваторный комплекс. Враг уничтожил большие запасы продовольствия.

Кроме того, в Украине разрабатывают новый механизм государственной помощи аграрному сектору и прорабатывают дополнительные маршруты для экспорта зерна. Фермерам планируют предложить льготное кредитование с государственными гарантиями. Также для временного хранения зерна аграриям передадут тысячи специальных зерновых рукавов.