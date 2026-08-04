Экспорт зерна в условиях войны: что планирует делать Украина для обеспечения бесперебойных поставок

Уборка зерна. Фото: УНИАН

В Украине готовят новую программу государственной поддержки аграриев и ищут альтернативные логистические маршруты для вывоза зерна на фоне попыток России заблокировать морские порты. Для проведения посевной и сохранения урожая украинским фермерам предоставят дополнительные льготные кредиты с государственными гарантиями, а также тысячи специальных рукавов для временного хранения зерна.

О разработке дополнительных льготных кредитов и привлечении временных зернохранилищ сообщил народный депутат от партии «Слуга народа», член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук в эфире программы Ранок.LIVE.

Как Украина планирует продолжать посевную и экспортировать зерно в условиях войны

Кабинет Министров совместно с парламентом прорабатывает решение о выделении дополнительного финансирования для аграрного сектора под государственные гарантии. Программа предусматривает расширение кредитования по схеме «5-7-9» под залог будущей продукции или пшеницы, чтобы фермеры имели доступные оборотные средства на период отсутствия дешевых логистических маршрутов. Принятие соответствующего решения ожидается уже в течение текущей недели, что должно помочь сельхозпроизводителям провести посевную кампанию.

Украина ведет переговоры с международными партнерами о поставке тысяч временных хранилищ и специальных рукавов для зерна. По словам Дмитрия Соломчука, Канада уже выразила предварительное согласие на оказание помощи. Между тем диалог с Японией по этому вопросу пока продолжается. Это позволит сохранить сельхозпродукцию осенью и реализовать её позже по честной и справедливой цене.

Однако на фоне системных атак государства-агрессора на портовую инфраструктуру продолжается поиск альтернативы глубоководным морским путям.

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«Также на дипломатическом уровне ведутся переговоры со странами-партнерами, которые, в принципе, зависят от нашей продукции, чтобы их суда имели возможность безопасно заходить в порты и загружаться. Также прорабатывается и осуществляется экспорт через сухие порты на западных коридорах. Разумеется, весь объем экспортировать там невозможно. И сегодня, чтобы аграрии смогли перевезти посевной материал, скорее всего, уже на этой неделе будет принято решение о выделении дополнительных средств на кредитование, на продукцию, на пшеницу», — сообщил народный депутат.

В то же время возможности Дунайского направления, которое отрабатывалось еще с 2022 года, пока ограничены из-за существенного падения уровня воды в реке, что позволяет проходить только очень маленьким судам.

Основным гарантом безопасности мореплавания остаются украинские военные, которым требуется соответствующее оборудование для защиты торговых судов. Депутат напомнил в эфире День.LIVE, что во время открытия коридора в Черном море в августе 2023 года именно Силы обороны в первую очередь гарантировали безопасность.

Новини.LIVE сообщали, что, несмотря на то, что урожай зерновых и масличных культур в Украине в этом году ожидается на стабильном уровне прошлого года — более 80 миллионов тонн, что полностью гарантирует внутреннюю продовольственную безопасность, экспортный потенциал государства оказался под серьёзной угрозой.

Россия систематически усиливает военную эскалацию в акватории Чёрного моря, целенаправленно нанося удары по портовым логистическим комплексам Одесской области и гражданской инфраструктуре. В результате регулярных ударов Украина уже потеряла около трети своих мощностей по перевалке зерна, что существенно ограничивает возможности внешней торговли.

Действия российского флота и авиации привели к фактическому возобновлению морской блокады. После инцидента с затоплением турецкого сухогруза международные судоходные компании из соображений безопасности начали массово отказываться от рейсов в порты Большой Одессы. Этот кризис не только ставит под угрозу поставки украинской агропродукции на мировые рынки, создавая предпосылки для глобального скачка цен на продовольствие, но и актуализирует вопросы безопасности в Черноморском регионе, в частности, касательно реакции Турции и готовности стран НАТО защищать свои экономические интересы.

Длительная остановка полноценного морского экспорта наносит колоссальный ущерб украинской экономике. Ежедневно государственный бюджет недополучает значительные объемы валютной выручки от реализации отечественной продукции за рубеж.