Експорт зерна в умовах війни: що планує робити Україна для безперебійних постачань

Збір зерна. Фото: УНІАН

В Україні готують нову програму урядової підтримки аграріїв та шукають альтернативні логістичні шляхи для вивозу зерна на тлі спроб Росії блокувати морські порти. Для проведення посівної та збереження врожаю українським фермерам нададуть додаткові пільгові кредити з державними гарантіями, а також тисячі спеціальних рукавів для тимчасового зберігання збіжжя.

Про розробку додаткових пільгових кредитів і залучення тимчасових зерносховищ повідомив народний депутат від "Слуги Народу", член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук в ефірі Ранок.LIVE.

Як Україна планує продовжувати посівну та експортувати зерно в умовах війни

Кабінет Міністрів спільно з парламентом опрацьовує рішення про виділення додаткового фінансування для аграрного сектору під державні гарантії. Програма передбачає розширення кредитування за схемою "5-7-9" під заставу майбутньої продукції чи пшениці, аби фермери мали доступні обігові кошти на період відсутності дешевих логістичних маршрутів. Ухвалення відповідного рішення очікується вже протягом поточного тижня, що має допомогти сільгоспвиробникам провести посівну кампанію.

Україна проводить перемовини з міжнародними партнерами щодо постачання тисяч тимчасових сховищ і спеціальних рукавів для зерна. За словами Дмитра Соломчука, Канада вже висловила попередню згоду на надання допомоги. Тим часом діалог із Японією щодо цього питання наразі триває. Це дозволить зберегти сільгосппродукцію восени та реалізувати її пізніше за чесною і справедливою ціною.

Але на тлі системних атак держави-агресора на портову інфраструктуру триває пошук заміни глибоководним морським шляхам.

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"Також ведуться на дипломатичному рівні перемовини з країнами-партнерами, які, впринципі, залежать від нашої продукції, щоб їхні кораблі мали можливість безпечно заходити і завантажуватись. Також опрацьовуються і відбувається експорт через сухі порти на західних коридорах. Зрозуміло, там весь об'єм неможливо експортувати. І сьогодні, щоб аграрії змогли перевезти посівну, напевно вже на цьому тижні буде прийнято рішення, щоб виділити кошти додаткові під кредитування, під продукцію, під пшеницю", — повідомив нардеп.

Водночас можливості Дунайського напрямку, який відпрацьовувався ще з 2022 року, наразі обмежені через суттєве падіння рівня води в річці, що дозволяє проходити лише дуже маленьким суднам.

Основним гарантом безпеки мореплавства залишаються українські військові, які потребують відповідного обладнання для захисту торгівельних кораблів. Народний обранець нагадав в ефірі "День.LIVE", що під час відкриття коридору в Чорному морі в серпні 2023 року саме Сили оборони першочергово гарантували безпеку.

Новини.LIVE висвітлювали, що незважаючи на те, що цьогорічний урожай зернових та олійних культур в Україні очікується на стабільному рівні минулого року в понад 80 мільйонів тонн, що повністю гарантує внутрішню продовольчу безпеку, експортний потенціал держави опинився під серйозною загрозою.

Росія системно нарощує військову ескалацію в акваторії Чорного моря, цілеспрямовано атакуючи портові логістичні комплекси Одещини та цивільну інфраструктуру. Внаслідок регулярних ударів Україна вже втратила близько третини своїх потужностей з перевалки зерна, що суттєво обмежує можливості зовнішньої торгівлі.

Дії російського флоту та авіації призвели до фактичного відновлення морської блокади. Після інциденту із затопленням турецького суховантажу міжнародні судноплавні компанії з міркувань безпеки почали масово відмовлятися від рейсів до портів Великої Одеси. Ця криза не лише ставить під удар постачання української агропродукції на світові ринки, створюючи передумови для глобального стрибка цін на продовольство, але й актуалізує питання безпеки у Чорноморському регіоні, зокрема щодо реакції Туреччини та готовності країн НАТО захищати свої економічні інтереси.

Тривала зупинка повноцінного морського експорту завдає колосальних збитків українській економіці. Щоденно державний бюджет недоотримує значні обсяги валютної виручки від реалізації вітчизняної продукції за кордон.