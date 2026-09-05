Українські фермери продають зерно дешевше собівартості

Український фермер Сергій Рибалко демонструє зерна пшениці. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Через заблоковані логістичні шляхи та кризу експорту українські фермери змушені продавати зерно за цінами, що значно нижчі за собівартість. Перекупи пропонують аграріям лише по 3,5 тисячі гривень за тонну, тоді як витрати на гектар сягають 25 тисяч гривень.

Про це йдеться у розслідуванні Новини.LIVE "Наша справа".

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Продаж українського зерна

Заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний зазначив, що коли підросли ціни на міжнародному ринку продовольства, то в Африці стало складніше знайти їжу.

"І тут виходить, що це не тільки про нас, бо ми себе прогодуємо, як українці, нам вистачить. Але що буде з усім світом — велике питання", — каже він.

Фермери продовжують вирощувати зерно, але сьогодні вони не можуть його продати, оскільки Росія блокує порти та шляхи експорту. Внаслідок цього у світі зростає продовольча криза.

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Голова асоціації фермерів Херсонщини Віктор Гордієнко зазначив, що перекупи пропонують 3,5 тисячі гривень за тонну, але собівартість коштує близько 25 тисяч гривень на гектар.

Член комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук заявив, що продовольство без моря неможливо вивезти.

"Взяти серпень, це вивезено було десь 800 тисяч тонн. Це нічого. Навіть, якщо не будуть поляки блокувати, молдовани і всі інші, хоча молдовські фермери заявили, що якщо буде експорт, то вони вийдуть на забастовки. Це ми вийдемо на 2,5 мільйона тонн в місяць. Це такий ідеальний, максимальний, в ідеальних умовах показник. А у нас буде продукції 80 мільйонів тонн річно, якщо збереться", — каже він.

Врожай доводиться зберігати прямо посеред поля в спеціальних рукавах.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на "Укрлендфармінг", 16 серпня російські окупанти вдарили по сільськогосподарському підприємстві у Сумській області. Зокрема, значних руйнувань зазнав елеваторний комплекс. Ворог знищив великі запаси продовольства.

Крім того, в Україні розробляють новий механізм державної допомоги аграрному сектору та опрацьовують додаткові маршрути для експорту зерна. Фермерам планують запропонувати пільгове кредитування із державними гарантіями. Також для тимчасового зберігання збіжжя аграріям передадуть тисячі спеціальних зернових рукавів.