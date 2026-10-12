Відключення світла взимку неминучі: експерт Харченко назвав області

Енергетики лагодять лінію. Фото: ДТЕК

Україна витратила рекордні ресурси на підготовку енергосистеми до морозів, проте ворожі атаки балістикою та дронами все одно призведуть до знеструмлень. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко назвав регіони з найбільшими ризиками та оцінив стан захисту критичної інфраструктури.

Про це Олександр Харченко висловився в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE.

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Що буде з відключеннями світла в Україні взимку

Майбутній зимовий період не обійдеться без планових та екстрених знеструмлень споживачів. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в діалозі з ведучою Ясею Лепкою заявив, що у зоні ризику Київ, який залишається пріоритетною ціллю для російських спроб тотального знеструмлення, а також Одеса, Кривий Ріг і всі населені пункти, розташовані у прифронтовій зоні через складну безпекову ситуацію.

Попри гарантований дефіцит електроенергії, фахівець оптимістично оцінює життєздатність супутніх базових мереж у великих містах та громадах.

"Ну, я сподіваюся, що великих проблем з теплом і водою, каналізацією цього року не буде. Себто, критичних проблем я не очікую, я думаю, що ми з цим впораємось. Що стосується відключень електрики, то вони об'єктивно будуть, і це треба розуміти. Київ, Одеса, Кривий Ріг і вся прифронтова зона", — наголосив експерт.

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Коментуючи слова прем'єр-міністра щодо якіснішої підготовки до ударів по критичних об'єктах порівняно з минулими роками, Олександр Харченко заявив, що за його спостереженнями, енергетики та місцева влада під час поточного міжсезоння провели кратно більший обсяг відновлювальних і захисних заходів, а темпи робіт зросли в рази.

Якщо раніше Київ виділяв на сезонну підготовку близько 2 мільярдів гривень, то нинішні витрати вже сягнули 16 мільярдів гривень, і фінансування продовжуватиметься.

Проте навіть настільки потужне посилення спроможностей не дає підстав сподіватися на безперешкодну роботу енергосистеми.

"Але це не створює для нас ситуацію, коли ми можемо сказати "О, нічого не станеться, все гаразд". На жаль, коли вашу систему, вашу критичну інфраструктуру атакують балістичними ракетами, крилатими ракетами, реактивними дронами, то це створює в будь-якому разі певні проблеми", — підсумував Олександр Харченко.

Новини.LIVE повідомляли, що президент Володимир Зеленський прокоментував заяви Дональда Трампа щодо домовленостей про "енергетичне перемир'я", підкресливши, що будь-які усні заяви не мають сенсу без реальних дій. Він додав, що Україна готова не бити по енергооб'єктам в Росії, якщо так само чинитиме й Кремль.

Тим часом Київ опинився під загрозою масштабної кризи з водопостачанням через російські удари по столичній інфраструктурі. Атаки вже спровокували перебої з водою та світлом, а напередодні зими місто додатково опрацьовує резервні варіанти переправ через Дніпро.

Нещодавно, 8 жовтня, у частині регіонів вводили погодинні відключення обсягом до трьох черг та ліміти для бізнесу, у чотирьох областях електрика була відсутня через влучання, а падіння напруги у високовольтних мережах змусило запровадити аварійні знеструмлення в столиці та на Київщині.