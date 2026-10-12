Отключения электричества зимой неизбежны: эксперт Харченко назвал области

Энергетики ремонтируют линию. Фото: ДТЭК

Украина затратила рекордные ресурсы на подготовку энергосистемы к морозам, однако вражеские атаки с использованием баллистического оружия и дронов всё равно приведут к отключениям электроэнергии. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко назвал регионы с наибольшими рисками и оценил состояние защиты критической инфраструктуры.

Об этом Александр Харченко рассказал в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE.

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Что будет с отключениями света в Украине зимой

Предстоящий зимний период не обойдется без плановых и экстренных отключений электроэнергии у потребителей. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в беседе с ведущей Ясей Лепкой заявил, что в зоне риска находится Киев, который остается приоритетной целью для российских попыток тотального отключения электроэнергии, а также Одесса, Кривой Рог и все населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне из-за сложной ситуации с безопасностью.

Несмотря на гарантированный дефицит электроэнергии, специалист оптимистично оценивает работоспособность сопутствующих базовых сетей в крупных городах и населенных пунктах.

"Ну, я надеюсь, что в этом году не будет больших проблем с теплом, водой и канализацией. То есть критических проблем я не ожидаю, думаю, что мы с этим справимся. Что касается отключений электричества, то они объективно будут, и это нужно понимать. Киев, Одесса, Кривой Рог и вся прифронтовая зона", — подчеркнул эксперт.

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Комментируя слова премьер-министра о более качественной подготовке к ударам по критически важным объектам по сравнению с прошлыми годами, Александр Харченко заявил, что, по его наблюдениям, энергетики и местные власти в течение текущего межсезонья провели в разы больший объем восстановительных и защитных мероприятий, а темпы работ выросли в разы.

Если раньше Киев выделял на сезонную подготовку около 2 миллиардов гривен, то нынешние расходы уже достигли 16 миллиардов гривен, и финансирование будет продолжаться.

Однако даже столь значительное усиление потенциала не дает оснований надеяться на бесперебойную работу энергосистемы.

"Но это не ставит нас в положение, когда мы можем сказать: „О, ничего не случится, всё в порядке“. К сожалению, когда вашу систему, вашу критическую инфраструктуру атакуют баллистическими ракетами, крылатыми ракетами, реактивными дронами, то это в любом случае создает определенные проблемы", — подытожил Александр Харченко.

Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский прокомментировал заявления Дональда Трампа относительно договоренностей об "энергетическом перемирии", подчеркнув, что любые устные заявления не имеют смысла без реальных действий. Он добавил, что Украина готова не наносить удары по энергообъектам в России, если так же поступит и Кремль.

Между тем Киев оказался под угрозой масштабного кризиса с водоснабжением из-за российских ударов по столичной инфраструктуре. Атаки уже вызвали перебои с водой и электричеством, а в преддверии зимы город дополнительно прорабатывает резервные варианты переправ через Днепр.

Недавно, 8 октября, в некоторых регионах вводились почасовые отключения в три очереди и лимиты для бизнеса, в четырёх областях электричества не было из-за попаданий, а падение напряжения в высоковольтных сетях вынудило ввести аварийные отключения электроэнергии в столице и Киевской области.